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Аграрии призывают уступать дорогу комбайну

29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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О типичной ситуации, с которой сталкиваются наши хлеборобы на дороге, рассказали журналистам механизаторы сельхозпредприятия «Звезда». По дороге идет комбайн с огромной жаткой, которому сложно принять вправо для того, чтобы пропустить встречную машину, а ее водитель не проявляет благоразумия и пытается объехать его, пусть даже по узкой обочине…
Аграрии призывают уступать дорогу комбайну
Благо, если такой маневр хорошо заканчивается. Но есть в жизни одного опытного водителя зерноуборочной машины из «Звезды» печальный эпизод. В прошлом году по дороге к полю навстречу комбайнеру летела легковушка. Решение съезжать с полосы движения труженику села пришлось принимать мгновенно, в противном случае лобового столкновения избежать не удалось бы.  В итоге: легковушка полетела дальше, а комбайн слетел в кювет. Работники предприятия потратили не один час, чтобы вытащить «магутник» с оврага. А когда жатва в разгаре, каждая минута важна. Но не это главное. Печально, что нет у водителей взаимоуважения, и что отдельные вместо того, чтобы пропустить крупногабаритную технику рискуют попасть в сети ее жаток. И хорошо если обойдется без жертв, но судебных тяжб не избежать.
Впрочем, никакими наказаниями и штрафами невозможно сделать дорожное движение абсолютно безопасным без человеческого фактора – взаимоуважения водителей. Только при этом условии автодороги будут действительно дорогой жизни, а не выживания.

 
 
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О типичной ситуации, с которой сталкиваются наши хлеборобы на дороге, рассказали журналистам механизаторы сельхозпредприятия «Звезда». По дороге идет комбайн с...
 
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