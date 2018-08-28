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Аграрии призывают уступать дорогу комбайну
29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
О типичной ситуации, с которой сталкиваются наши хлеборобы на дороге, рассказали журналистам механизаторы сельхозпредприятия «Звезда». По дороге идет комбайн с огромной жаткой, которому сложно принять вправо для того, чтобы пропустить встречную машину, а ее водитель не проявляет благоразумия и пытается объехать его, пусть даже по узкой обочине…
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О типичной ситуации, с которой сталкиваются наши хлеборобы на дороге, рассказали журналистам механизаторы сельхозпредприятия «Звезда». По дороге идет комбайн с...
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