Губернатор Владимир Дворник поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам.



Аграрии региона набирают темпы уборки кукурузы на силос. В целом предстоит заготовить свыше 4,1 млн тонн силоса, практически весь он будет из кукурузы. По данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уже заготовлено 354,8 тыс. тонн силоса при средней урожайности зеленой массы 241 ц/га.

В среднем хозяйства заготавливают около 55-60 тыс. тонн силоса в день, однако при выходе на полные мощности эта цифра будет увеличиваться, – отметили в комитете. На особом контроле – качество заготовки кормов, как в процессе уборки, так и при закладке в силосно-сенажные траншеи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Гомельщине объявлен месячник по заготовке кормов Губернатор Владимир Дворник поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам. Аграрии региона...