ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельщине объявлен месячник по заготовке кормов

29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Губернатор Владимир Дворник поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам.
На Гомельщине объявлен месячник по заготовке кормов
Аграрии региона набирают темпы уборки кукурузы на силос. В целом предстоит заготовить свыше 4,1 млн тонн силоса, практически весь он будет из кукурузы. По данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уже заготовлено 354,8 тыс. тонн силоса при средней урожайности зеленой массы 241 ц/га.
В среднем хозяйства заготавливают около 55-60 тыс. тонн силоса в день, однако при выходе на полные мощности эта цифра будет увеличиваться, – отметили в комитете. На особом контроле – качество заготовки кормов, как в процессе уборки, так и при закладке в силосно-сенажные траншеи.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатор Владимир Дворник поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам. Аграрии региона...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Я не за интеллект, я за иронию". Известная дизайнер - о Минске и вкусах минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика