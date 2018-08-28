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На Гомельщине объявлен месячник по заготовке кормов
29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Губернатор Владимир Дворник поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам.
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Губернатор Владимир Дворник поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам. Аграрии региона...
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