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Раньше такого не было. Небывалый урожай винограда собрали в Гомельской области

29.08.2018 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Если аграрии нынче жалуются на засуху, то гомельские виноградари такой погоде не нарадуются. Из-за аномальной жары и, в целом, глобального потепления, специалисты заговорили о сдвиге агроклиматических зон, из-за чего на юге страны образовался новый метеопояс, благоприятный для выращивания винограда.


400 килограммов ягоды в этом сезоне — это самый скромный прогноз виноградаря Петра Ванюка. Из-за жары виноград созрел раньше срока: не отстают даже самые теплолюбивые сорта. И специальный уход здесь ни при чем. Под ярким затяжным солнцем, когда нет перепадов температур, ягода даже с самыми поздними сроками созревания ведет себя иначе.

«Юбилей Новочеркасска», «Августин», «Чарли» и еще больше тридцати сортов винограда — умещаются всего на пяти сотках частного подворья. А начиналось все с маленького кустика — тогда Петр Ванюк только мечтал о «большом ягодном творчестве» в своем огороде.

Специалисты говорят о уже определенной тенденции. Беларусь становится «подходящей» для виноградников.

В последнее время, по одной из версий, из-за глобального потепления агроклиматические зоны сдвинулись ближе к экватору. И на юге нашей стране образовался новый метеопояс — такой же, как на севере Украины.

— То, что плохо для зерновых, для наших основных культур, то хорошо для культур более южного климата. Сорта, которые раньше у нас не возделывались, в связи со смещением температур они более широко находят применение и распространение по Гомельской области, — говорит начальник управления интенсификации растениеводства Гомельского облисполкома Роман Лысяков .

Тем более что виноградарство — занятие для Беларуси не новое. Первые упоминания об этом датируются еще XI веком, есть примеры из советского времени, и сейчас, благодаря климату, это направление в сельском хозяйстве имеет все шансы выйти на совершенно новый уровень — промышленный.

На комбинате «Восток» под Гомелем уже попробовали. Пока, правда, всего два сорта. Зато почти десять гектаров плантаций и три тонны урожая. Все на продажу.

— У нас были в том году проблемы, что он не созревал до конца, то есть ему не хватало солнца. В этом году он у нас дозрел, то есть, это его оптимальная температура, то, что нужно для винограда, — рассказывает агроном комбината Жанна Устиненко.

Таких примеров в стране, правда, не много, и пока виноградарство развивается преимущественно за счет любителей. Культура объединяет десятки увлеченных людей, которые намерены в ближайшие годы выйти за пределы частных подворий и потеснить зарубежных конкурентов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Из-за аномальной жары и, если в целом, глобального потепления, специалисты заговорили о сдвиге агроклиматических зон, из-за чего на юге страны образовался новый...
 
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