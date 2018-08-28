Соцработников научат читать по Брайлю и передвигаться с тростью

Первый этап стартует в сентябре: специалисты областной организации БелТИЗ будут обучать социальных работников чтению по Брайлю, азам ориентации в пространстве при помощи трости, а также работе со специальными компьютерными программами для незрячих. Эти знания позволят сотрудникам центров соцобслуживания населения помочь вернуться к обычной жизни тем, кто по каким-то причинам перестал видеть мир. По подсчетам экспертов, больше всего таких людей в областном центре и в городе Лида, и в пилотный проект войдут территориальные центры соцобслужитвания в этих населенных пунктах. Возможно, что со временем такие специалисты появятся во всех районах, где это будет необходимо, подчеркнула заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Седельник.





Сейчас работа по социальной реабилитации людей с нарушением зрения проводится в Гродно, а также в Новогрудском, Слонимском и Волковысском районах в рамках государственного социального заказа. Эту функцию взяли на себя сотрудники БелТИЗа. Новый проект позволит оказать помощь еще большему количеству нуждающихся в ней людей.