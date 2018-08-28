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Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине

29.08.2018 10:14 — Новости Общества | БелТА  
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Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета Министров от 28 августа 2018 года №621, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением отменена обязанность Министерства образования по согласованию с другими министерствами ежегодно до 15 августа определять стоимость комплектов учебников и учебных пособий.

Вместо этого плата за пользование учебниками теперь привязана к базовой величине. Так, стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины (Br4,9), общего среднего - 0,5 БВ (Br12,25).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщали ранее в Минобразования, заплатить за учебники нужно до 1 октября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета Министров от...
 
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