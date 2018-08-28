Анна Мацакова встретилась с коллективом ДРСУ-184

В рамках встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова провела встречу в ДРСУ-184. «Когда отроют железнодорожный переход?», «Появится ли в райцентре бассейн?», «Вода в доме ненадлежащего качества» – вопросы, поднятые на встрече, касались разных сфер деятельности, но большинство относилось к работе коммунальной службы.

– Все вопросы будут доведены соответствующим службам, о результатах мы вас обязательно проинформируем, – отметила Анна Мацакова.













