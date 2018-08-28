Гимназия как коллектив и учреждение





Если бы я была ученицей, то непременно захотела бы учиться здесь — такая мысль возникла, когда мы с директором гимназии Глуска Сергеем Сергеевым прошли по школьным этажам. Светлые классы, просторные рекреации, большой спортзал, а особенно меня впечатлила обновленная галерея — переход между зданием собственно гимназии и бассейном. Больше 25 лет, с момента постройки, переходом никто не пользовался, вид у него за это время стал, скажем, не очень приглядный (я видела фотографии «до ремонта»), дверь в бассейн и вовсе была заменена глухой стеной. И совсем другое дело сейчас: язык никак не повернется назвать это место переходом — только галерея. Светло, уютно, всюду цветы, картины, и экспозиция будет пополняться, уверил директор, благо, за творческими людьми в гимназии дело не станет. Ну и чисто практически (я люблю, когда всё на пользу и функционально) — теперь ученикам не нужно будет выходить на улицу, чтобы попасть на занятия в бассейн, есть теплый (все батареи отремонтированы и будут греть) переход.

Впрочем, чисто, светло, просторно и уютно, я точно знаю, сейчас во всех школах, ведь все стараются, чтобы ученикам в школе было комфортно. Здесь же, во время этой беседы, меня по-особому впечатлил энтузиазм, запал директора, у которого планов громадье и, по всему видно, есть четкое видение того, как и с кем он будет их воплощать. Тем более что у гимназии уже есть серьезная давно заложенная база, как материальная, так и интеллектуально-творческая.

Учителя и их ученики

«Чего хотят родители от учебного заведения? — объясняет Сергей Сергеев. — Чтобы их ребенка научили, дали ему знания, и чтобы ему было комфортно — физически и психологически. Это вещи взаимосвязанные, хорошая атмосфера в школе и классах способствует хорошей учебе, согласитесь? Всё это — и знания, и комфорт — мы стараемся дать нашим ученикам, и зачастую ребенок, слабый в пятом-шестом классе, к десятому начинает показывать отличные результаты. Об этом говорит и процент поступления в высшие учебные заведения — стабильно больше 80 %. В этом году, например, 87 % выпускников гимназии поступили в вузы, из них 80 % — на бюджет».

При этом многие гимназисты выбирают и поступают в ведущие вузы республики. В школе, считает директор, отлично налажена профориентация, учителя стараются как можно раньше распознать и развить склонности ребят, поэтому каждый из выпускников идет по подходящему именно для него направлению. «Педагогическим коллективом гимназии можно гордиться по праву, — отмечает Сергей Евгеньевич. — Это учителя не просто с высшим образованием или высшей категорией, это люди, которые умеют, могут и, главное, хотят работать».

Базу закладывают учителя начальной школы, в гимназии это опытные педагоги, со стажем 20—25 лет, подготовившие уже по пять-шесть выпусков.

Некоторые школы испытывают дефицит учителей иностранного языка, в гимназии же своей кафедрой «иностранцев» гордятся и дорожат. Это пять учителей, о которых директор говорит «сплав молодости и опыта». Они все молоды, полны энтузиазма и творческих сил, в то же время прошли стадию набирания опыта и готовы показывать результаты в работе с учениками. Кстати, с этого года в гимназии открываются группы по изучению английского языка для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Многие старшеклассники ежегодно выбирают английский язык профильным предметом, отмечает Сергей Сергеев, и сдают его на ЦТ.

Выпускники гимназии стабильно в последние годы показывают лучшие результаты в области на ЦТ по русскому языку. Это во многом заслуга учителей-филологов. Кроме того, в активе учителя русского языка Жанны Кудреевой — два стипендиата специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся.

Директор гимназии скромно промолчал о достижениях учителей истории и обществоведения, в том числе о своих собственных, но в педагогическом сообществе имя учителя-методиста Сергея Евгеньевича Сергеева звучит на высоком уровне, а несколько выпускников гимназии ежегодно сдают ЦТ по обществоведению на 80—90 баллов. Зато с гордостью директор говорил о том, что в последние несколько лет ребята-гимназисты стали выбирать для себя традиционно считающиеся сложными специальности, связанные с химией, медициной. Например, в позапрошлом году таких выпускников было 7, и в нынешнем году одна из учениц поступила на «фармацевтическую деятельность» в БГУ. Конечно, считает директор, большая заслуга в этом учителя химии Светланы Бабак, бывшей, кстати, участницей заключительного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2017».

Профили и творческие объединения

В общем-то, перечислить всех педагогов гимназии и их успехи не хватит газетного места, да и задачи такой здесь не стоит. Но условия для учебы в этом заведении созданы действительно отличные. Этому способствуют и профили, которые начинаются с 10-го класса. В 2017/2018 учебном году гимназия предлагает своим ученикам английский язык, обществоведение, химию-биологию, физику-математику, русский язык, а также здесь открывается педагогическая группа — для тех старшеклассников, которые ориентируются на это направление. А таких, отмечает директор, ежегодно от 10 до 30 % выпускников. К примеру, в прошлом году в педвузы поступило девять человек, в этом году — четыре.

Это что касается старшеклассников. А вот творческому и интеллектуальному развитию учеников начальной школы поспособствуют уже названные выше группы английского языка, а также уроки ритмики и объединение юных художников «Арт-кроха». Вдобавок рассматривается возможность открыть в ближайшем будущем на базе гимназии студию бальных и спортивных танцев для всех желающих. Ну и несомненный плюс, особенно для младших ребят, — то, что в одном здании с гимназией находится Центр творчества, если кто-то решит заниматься в одном из его многочисленных объединений, — далеко ходить не нужно.

Курс на новые технологии

Чтобы способствовать развитию учеников, их движению вперед, должно развиваться и само учреждение образования, в том числе совершенствовать материальную базу. В гимназии очень надеются, что в ближайшем будущем апгрейд (то есть обновление) получат кабинеты информатики, химии и биологии и там будет установлено пусть не сверхновое, но достойное современное оборудование. Вообще, в этом учебном заведении взят курс на информатизацию, использование новых технологий. К примеру, с этого года во всех классах будут использоваться электронные дневники и электронные журналы. «Весь мир не стоит на месте, и мы хотим двигаться в ногу с ним и с запросами наших учеников, — говорит Сергей Евгеньевич и добавляет: — Наши педагоги хотят работать по-новому, понимают, что за информационными технологиями — будущее. Ведь не секрет, что в иных школах и оборудование есть, и программное обеспечение современное, а учителя всё стараются делать по старинке».

Чтобы всем было комфортно

Теперь о комфорте. Сначала физическом — чтобы было тепло, светло, уютно. Об отремонтированной галерее я уже сказала, а на осень в гимназии запланирован капитальный ремонт. Проблемные места — это крыша на третьем этаже и окна. Значит, крыша будет отремонтирована, окна заменены на стеклопакеты, также обновлен фасад здания. Немаловажен и комфорт психологический. Ему, в общем-то, всё вышеперечисленное способствует весьма и весьма: и увлеченные педагоги, и мотивированные на учебу и достижения результатов одноклассники, и условия, в которых все они учатся и работают. Этой триадой и поддерживается дух гимназии как коллектива и учреждения.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ