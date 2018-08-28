Введение балльной системы за нарушения ПДД дисциплинирует водителей - ГАИ

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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение в Беларуси балльной системы за нарушения ПДД дисциплинирует водителей. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель начальника управления Государственной автомобильной инспекции МВД Александр Цегельник, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Цегельник выразил уверенность, что в случае ее введения снизится число систематических нарушителей. Новация окажет положительный эффект на безопасность дорожного движения. "Это заставит задуматься водителей, систематически допускающих нарушения ПДД, которые не влекут лишения прав", - считает он.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак отметил, что у парламентариев пока нет однозначного мнения по поводу введения балльной системы. Он убежден, что эффективность этой новации нужно оценивать в комплексе с другими предложениями, которые предусмотрены проектом об изменении закона о дорожном движении. Поправки обсуждаются сегодня в Палате представителей на рабочем совещании профильной комиссии вместе со специалистами из МВД, Минтранса, общественных объединений.

Как сообщалось, проектом изменений предусмотрено введение баллов за нарушения Правил дорожного движения. В 1 балл оценены нарушения, штраф за которые не превышает 3 базовых величин (1 БВ - Br24,5) или те, которые выявлены с помощью фотофиксации. Получить 2 балла можно за нарушения со штрафом до 5 базовых, 3 балла - до 10 базовых, 4 балла - если санкцией статьи предусмотрен штраф более 10 базовых или лишение права управления. Штрафные баллы не начисляются за административные правонарушения, предусмотренные ч.6 и 8 ст.18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства - в части номерных знаков), ст.18.20 (эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и ч.5 ст.18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) КоАП. Набор 15 и более штрафных баллов влечет прекращение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

Кроме того, предлагается предоставить кандидатам в водители право сдавать экзамен в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач после прохождения соответствующей подготовки. Права в этом случае будут выдаваться с отметкой о необходимости управления транспортным средством соответствующей категории только с автоматической трансмиссией. Сдавшие же экзамен на автомобиле с механической трансмиссией смогут управлять любыми машинами.

Госавтоинспекцией инициирован и вопрос о выдаче международных водительских удостоверений. Предлагается урегулировать вопрос с допуском к управлению мотовездеходами. "Изменения обусловлены отсутствием порядка допуска к управлению подобным транспортом. Из-за этого нередко ими управляют люди без соответствующих навыков, а также не прошедшие медосвидетельствования, что в свою очередь создает угрозу безопасности дорожного движения. Учитывая возрастающее количество эксплуатируемых гражданами мотовездеходов, нововведение преследует цель должного урегулирования правоотношений, связанных с их использованием", - обратили внимание в ГАИ.

Для этого предусмотрено введение двух категорий колесных тракторов и самоходных машин - H и I. Право управления мотовездеходами будет предоставляться лицам, достигшим 17 лет, после сдачи квалификационных экзаменов, прохождение подготовки перед этим не потребуется. Также право управления мотовездеходами будет у водителей, имеющих права на механическое транспортное средство, самоходную машину хотя бы одной категории, за исключением категории АМ или подкатегории A1.-0-