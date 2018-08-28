В центре Гродно на месте бывшего садика появится инклюзивный центр для детей

Инклюзивный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов откроется в Гродно в здании бывшего детского сада по улице Василька, 5. Двухэтажное строение было передано Гродненской епархии на безвозмездной основе. Здесь проведут капитальный ремонт, рассказывает «Гродно Плюс».





Работа в здании предстоит большая и серьезная: дом будет переоборудован, а дворовая территория — благоустроена. Здесь появится детская площадка, полностью адаптированная для малышей с ограниченными возможностями.

В центре планируется оказывать широкий спектр услуг для семей. При этом даже дорогостоящие будут оказаны здесь бесплатно.

— В центре будут располагаться и те направления, которые уже и существуют в Гродненском благотворительном обществе: мастерская для детей, гуманитарная помощь, прокат медицинских средств реабилитации и многое другое. А также будут созданы новые направления, к которым относится центр коррекционного развития для детей, — говорит директор Гродненского благотворительного общества Антонина Мисюкевич.





В Беларуси проживает более 30 тысяч детей с ограниченными возможностями. Только в Гродно — более 3,5 тысяч. В этом центре особенные дети смогут не только получить необходимую помощь, но и общаться и развиваться с другими здоровыми детьми, что, говорят специалисты, немаловажно в процессе социализации ребенка.