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В центре Гродно на месте бывшего садика появится инклюзивный центр для детей

29.08.2018 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Инклюзивный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов откроется в Гродно в здании бывшего детского сада по улице Василька, 5. Двухэтажное строение было передано Гродненской епархии на безвозмездной основе. Здесь проведут капитальный ремонт, рассказывает «Гродно Плюс».


Работа в здании предстоит большая и серьезная: дом будет переоборудован, а дворовая территория — благоустроена. Здесь появится детская площадка, полностью адаптированная для малышей с ограниченными возможностями.

В центре планируется оказывать широкий спектр услуг для семей. При этом даже дорогостоящие будут оказаны здесь бесплатно.

— В центре будут располагаться и те направления, которые уже и существуют в Гродненском благотворительном обществе: мастерская для детей, гуманитарная помощь, прокат медицинских средств реабилитации и многое другое. А также будут созданы новые направления, к которым относится центр коррекционного развития для детей, — говорит директор Гродненского благотворительного общества Антонина Мисюкевич.


В Беларуси проживает более 30 тысяч детей с ограниченными возможностями. Только в Гродно — более 3,5 тысяч. В этом центре особенные дети смогут не только получить необходимую помощь, но и общаться и развиваться с другими здоровыми детьми, что, говорят специалисты, немаловажно в процессе социализации ребенка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инклюзивный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов откроется в Гродно в здании бывшего детского сада по улице Василька, 5. Двухэтажное строение было...
 
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