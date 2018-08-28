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Сотрудника "Могилевоблавтотранса" обвиняют в коррупции и подлоге
29.08.2018 11:20 — Новости Общества | Tut.by
В получении взятки и служебном подлоге обвиняют начальника колонны № 1 Могилевского филиала ОАО «Могилевоблавтотранс». Расследование дела завершено,
По данным следствия, начальник колонны № 1 с июня 2017 года по март 2018-го получал деньгами взятки от подчиненных водителей.
— Деньги передавали за «удобные» изменения графика работы, в том числе перенос и замену выходных и рабочих дней, за согласование заявлений о переносе трудового отпуска и предоставлении кратковременного отпуска без сохранения заработной платы, — пояснила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.
Некоторые водители также откупались за прогулы. Установлено также, что обвиняемый внес в табель учета рабочего времени водителей колонны заведомо ложные сведения, будто те находятся на работе, хотя в действительности у водителей были прогулы.
Действия обвиняемого следствием квалифицированно как получение взятки и служебный подлог. Мужчина находится под стражей.
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