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Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России

29.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России
Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщил на  совещании в Могилевском горисполкоме его председатель Владимир Цумарев.
 
Теги: Могилев
 
 
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Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщил на  совещании в Могилевском горисполкоме его...
 
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