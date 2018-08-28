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Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России
29.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщил на совещании в Могилевском горисполкоме его председатель Владимир Цумарев.
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Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщил на совещании в Могилевском горисполкоме его...
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