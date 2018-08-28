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Начальник отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома Марина Панченко: «На первом месте — качество образования»
29.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
В преддверии учебного года много сил направлено на подготовку к школе. Не остались без внимания важнейшие вопросы образования и в нашей газете. Сегодня читателей интересуют оснащенность школ, укомплектованность кадрами, какие новшества в образовательном процессе ожидают учеников в новом учебном году — обо всем этом и многом другом шел разговор с начальником отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома Мариной Панченко.
— Многих родителей, в первую очередь, волнует, в каких условиях будут заниматься их дети. В связи с этим хотелось бы узнать о готовности учебных учреждений к новому учебному году и сколько средств затрачено на эти работы?
— Все подведомственные общеобразовательные, дошкольные и специальные учреждения готовы к новому учебному году, подписаны паспорта готовности. Во всех учреждениях выполнен косметический ремонт, проведена большая работа и по текущему ремонту — это пожарные выходы в Коровчинском детском саду, это ремонт санитарных узлов в Дрибинском детском саду №1 и Дрибинской средней школе, это установка вытяжки на пищеблоке в городском детском саду №1 , это ремонт кровли в складском помещении в Бельском учебно-педагогическом комплексе, это ремонт отмосток зданий практически во всех учреждениях. Выполнен частичный ремонт кровельных покрытий и ливневых канализаций практически во всех дошкольных учреждениях. Выполнена плановая гидропневмопромывка тепловых сетей во всех учреждениях образования, что поможет улучшить температурный режим в отопительный сезон, надо также сказать, что проведена подготовка всех теплосетей к приему тепла в осеннее-зимний период. На все эти работы были затрачены немалые деньги — свыше 70 тысяч рублей бюджетных средств.
К тому же учреждения образования имеют возможность привлекать средства шефских организаций, родительские средства. Для этого в каждом учреждении созданы попечительские советы. И, конечно же, мы выражаем огромную благодарность всем, кто оказал нам финансовую поддержку.
— Следующий немаловажный вопрос — укомплектованность кадрами наших школ.
— В целом школы укомплектованы. В этом году в учреждения образования прибыли 7 молодых специалистов с высшим образованием и 3 со средним специальным. Летом текущего года в четырех учреждениях образования назначены новые руководители. Два заведующих в дошкольных учреждениях, директор общеобразовательной школы и директор учреждения дополнительного образования.
На данный момент формируется новый состав методического кабинета — работа этого коллектива очень значима, ведь именно от них зависит методическое сопровождение образовательного процесса. Надо отметить, что теперь методкабинет — самостоятельное юридическое лицо.
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Начальник отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома Марина Панченко: «На первом месте — качество образования»
В преддверии учебного года много сил направлено на подготовку к школе. Не остались без внимания важнейшие вопросы образования и в нашей газете. Сегодня читателей...
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