В этом году Гомельщине есть чем гордиться. Первое место в республике по ЦТ – выпускники принесли 50 стобальных сертификатов, это на 15 больше, чем в прошлом году.



Стали лучше учить школьников и в районах, отметил губернатор Гомельской области. Тем не менее, он поручил выровнять подготовку к ЦТ сельских и городских школ. Выпускников вузов на 100% обеспечили рабочими местами, при этом по некоторым специальностям людей не хватает, поэтому нужно, чтобы предприятия, профтехколледжи работали в комплексе – в них в 2018 будут учить по новым 46 квалификациям. Выпускников нужно привлекать возвращаться на малую родину.

В главном управлении образования отметили, в области удалось уменьшить подростковую преступность, процент лишения родительских прав сейчас самый низкий по стране, в биологические семьи вернулось больше 60% детей. К школе уже готовы все учреждения, первого сентября за парты сядут 16500 первоклашек. Их в этом году на 500 больше, а это 20 полных классов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялась областная педконференция В этом году Гомельщине есть чем гордиться. Первое место в республике по ЦТ – выпускники принесли 50 стобальных сертификатов, это на 15 больше, чем в прошлом году. ...