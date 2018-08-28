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Состоялась областная педконференция

29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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В этом году Гомельщине есть чем гордиться. Первое место в республике по ЦТ – выпускники принесли 50 стобальных сертификатов, это на 15 больше, чем в прошлом году.
Состоялась областная педконференция
Стали лучше учить школьников и в районах, отметил губернатор Гомельской области. Тем не менее, он поручил выровнять подготовку к ЦТ сельских и городских школ. Выпускников вузов на 100% обеспечили рабочими местами, при этом по некоторым специальностям людей не хватает, поэтому нужно, чтобы предприятия, профтехколледжи работали в комплексе – в них в 2018 будут учить по новым 46 квалификациям. Выпускников нужно привлекать возвращаться на малую родину.
В главном управлении образования отметили, в области удалось уменьшить подростковую преступность, процент лишения родительских прав сейчас самый низкий по стране, в биологические семьи вернулось больше 60% детей. К школе уже готовы все учреждения, первого сентября за парты сядут 16500 первоклашек. Их в этом году на 500 больше, а это 20 полных классов.

 
 
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В этом году Гомельщине есть чем гордиться. Первое место в республике по ЦТ – выпускники принесли 50 стобальных сертификатов, это на 15 больше, чем в прошлом году. ...
 
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