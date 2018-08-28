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Состоялась областная педконференция
29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В этом году Гомельщине есть чем гордиться. Первое место в республике по ЦТ – выпускники принесли 50 стобальных сертификатов, это на 15 больше, чем в прошлом году.
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В этом году Гомельщине есть чем гордиться. Первое место в республике по ЦТ – выпускники принесли 50 стобальных сертификатов, это на 15 больше, чем в прошлом году. ...
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