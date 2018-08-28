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В Слуцке под детьми сломались качели во дворе. Две девочки получили травмы

29.08.2018 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент произошел днем 28 августа во дворе дома по улице Социалистическая в Слуцке. Качели сломались в тот момент, когда на них катались две одноклассницы — 9-летние Александра и Алина. Девочки упали и получили травмы. Подробности рассказывает Iнфа-Кур'ер.


Фото: Алесь Достанко

«Они катались и уже начали останавливаться, когда качели „понесло“. Ударились так сильно, что у них обеих на сумочках порвались ремешки», — сказала «Кур'еру» случчанка Оксана, мама Александры. Ее дочь вернулась домой вся грязная и с синяками через 20 минут после того, как пошла гулять на улицу. Мама второй девочки говорит, что ребенок настолько сильно ударился и так испугался, что Алина не смогла прийти домой сама, хотя дом в считанных метрах от детской площадки. «Позвонила, говорит, что качели сломались и ей больно. Я испугалась, прибежала, отвела ее домой. Разбита коленка, болит лодыжка, больно ступать», — рассказала Татьяна.


Стойка в том месте, где от нее отломалась перекладина. На заднем фоне милицейский автомобиль, в котором опрашивают родителей пострадавших детей. Фото: Алесь Достанко

Две женщины, не сговариваясь, пошли в местное домоуправление, чтобы выяснить, по какой причине могли сломаться качели. А также вызвали милицию, чтобы зафиксировать происшествие.

Милиция опросила родителей, и сотрудник уголовного розыска сказал, что нужно зафиксировать травмы детей. Он пояснил, что от степени их тяжести зависит, для виновных наступает уголовная или административная ответственность. Госпитализация детям не понадобилась. Милиции предстоит провести проверку по факту происшествия и определить ответственных за него.


Отец одной из девочек осматривает конструкцию. Фото: Алесь Достанко

Пострадавшие девочки не могли качаться настолько сильно, чтобы сломать конструкцию. Это подтверждают и игравшие во дворе дети. «Кур'ер» побеседовал с детьми, игравшими в тот момент в этом многолюдном дворе. Они утверждают, что качели накануне вечером сломали старшие ребята, по крайней мере, после их развлечений на стыках остались трещины: «Пришли „старшаки“ и начали их ломать, ну, они до стука раскачивались».


Во дворе стоят качели с аналогичной конструкцией. Фото: Алесь Достанко
 
 
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Качели сломались в тот момент, когда на них катались две одноклассницы - 9-летние Александра и Алина. Девочки упали и получили травмы.
 
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