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"Не случайная фраза, а симптом общества". Мем #дамаудобнаявбыту перерос в художественный проект

29.08.2018 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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7 августа журналист газеты «Советская Белоруссия» Дмитрий Крят своеобразно высказался о задержанных по делу БелТА, назвав их «удобными в быту дамами». Фраза сразу переросла в мем, а теперь и в художественный проект. Его авторы предлагают женщинам делиться в соцсетях моментами из жизни, когда они чувствовали дискриминацию или оказывались в приниженном положении только потому, что они — женщины.


Фото: Сергей Гудилин

Участники проекта «Дама удобная в быту» — Анна Карпенко, Антонина Стебур, Анна Самарская, Сергей Гудилин, Андрей Стебурако, Майя Старовойтова, Лиза Капчикова — хотели создать художественный проект и инициативу, в которых каждая или каждый мог бы высказаться и обсудить тему неравенства.

— Для нас «дама, удобная в быту» является не случайной фразой, а симптомом белорусского общества, которая очень хорошо вскрывает положение женщины, распределение ролей и т.д., — рассказывает Антонина Стебур. — Несмотря на равные юридические права, около 80% домашних обязанностей в беларусских семьях по-прежнему ложатся на плечи женщины. При этом, как показывают цифры, женщина практически исключена из привилегированных, высокооплачиваемых, престижных сфер.

Проект состоит из трех частей. Первая — это челлендж, к которому приглашают присоединиться всех, для кого тема социального и экономического неравенства является близкой. Для этого необходимо опубликовать свою личную историю в социальных сетях под хештегом #дамаудобнаявбыту.


Фото: Сергей Гудилин

Вторая часть проекта — это серия плакатов в публичных местах Минска.

— Обратив внимание на эти плакаты, вы сможете узнать много интересного. Например, что, согласно официальной статистике, только чуть более 9% женщин являются ректорами университетов против почти 90% мужчин, а средняя зарплата женщин относительно аналогичной мужской составляет 74,6%, — говорит одна из участниц проекта Анна Карпенко.

Уже сегодня на улице Октябрьской в Минске можно увидеть плакаты со статистическим данными, взятыми из официальных источников. Например, такие:

Дом
78% — семей, где стирка исключительно женское занятие
3% — семей, где стирка исключительно мужское занятие
71% — семей, где только женщина занимается ежедневной готовой еды
68,9% мужчин — удовлетворены таким распределением домашних обязанностей
51% женщин — удовлетворены таким распределением домашних обязанностей

 

Средний почасовой заработок (2016)
3,37 рублей — женщина
4,47 рублей — мужчина

74,6% — столько составляет средняя зарплата женщин от зарплаты мужчин в Беларуси (2017)

ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси
0 женщин в первой десятке рейтинга
4 женщины в первой сотне рейтинга
10 женщин в рейтинге всего

Также плакатами участники проекта хотят напомнить о женщинах в белорусской истории, стоявших у истоков революционных экономических реформ, создававших музеи, издававших книги и участвовавших в различных политических движениях. Например, о Елене Аладовой, Боне Сфорца, Наде Ходасевич-Леже, Вере Ермолаевой и Алоизе Пашкевич.

Плакаты станут основной художественной формой проекта. Их умышленно не «прятали» в галереях — наоборот, специально вынесли в публичное пространство.

— Плакаты предназначены для стен города, — объясняет Анна Самарская. — Мы можем вовлечь «случайного» зрителя, проходящего мимо пешехода, к разговору о гендерной дискриминации и распределению экономических благ и обязанностей. Далеко не все ходят в галереи.

Публикация от #дамаудобнаявбыту (@dama_udobnaya_v_bytu) 28 Авг 2018 в 2:10 PDT

Третьей частью проекта станет краудфандинговая кампания на площадке Ulej.by, которая стартует 3 сентября. В течение 30 дней на площадке можно будет заказать майки, сумки, постеры и открытки с сюжетами проекта #дамаудобнаявбыту.

— Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей носило майки и сумки #дамаудобнаявбыту еще и потому, что таким образом как снежный ком разрасталось бы сообщество вовлеченных людей, — поясняет Анна Самарская.


Фото: Сергей Гудилин

Страницы проекта в социальных сетях:

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Теги: Минск
 
 
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7 августа журналист газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Крят своеобразно высказался о задержанных коллегах, назвав их "удобными в быту дамами". Фраза сразу...
 
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