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"Не случайная фраза, а симптом общества". Мем #дамаудобнаявбыту перерос в художественный проект
29.08.2018 11:55 — Новости Общества | Tut.by
7 августа журналист газеты «Советская Белоруссия» Дмитрий Крят своеобразно
Участники проекта «
— Для нас «дама, удобная в быту» является не случайной фразой, а симптомом белорусского общества, которая очень хорошо вскрывает положение женщины, распределение ролей и т.д., — рассказывает Антонина Стебур. — Несмотря на равные юридические права, около 80% домашних обязанностей в беларусских семьях по-прежнему ложатся на плечи женщины. При этом, как показывают цифры, женщина практически исключена из привилегированных, высокооплачиваемых, престижных сфер.
Проект состоит из трех частей. Первая — это челлендж, к которому приглашают присоединиться всех, для кого тема социального и экономического неравенства является близкой. Для этого необходимо опубликовать свою личную историю в социальных сетях под хештегом #дамаудобнаявбыту.
Вторая часть проекта — это серия плакатов в публичных местах Минска.
— Обратив внимание на эти плакаты, вы сможете узнать много интересного. Например, что, согласно официальной статистике, только чуть более 9% женщин являются ректорами университетов против почти 90% мужчин, а средняя зарплата женщин относительно аналогичной мужской составляет 74,6%, — говорит одна из участниц проекта Анна Карпенко.
Уже сегодня на улице Октябрьской в Минске можно увидеть плакаты со статистическим данными, взятыми из официальных источников. Например, такие:
Также плакатами участники проекта хотят напомнить о женщинах в белорусской истории, стоявших у истоков революционных экономических реформ, создававших музеи, издававших книги и участвовавших в различных политических движениях. Например, о Елене Аладовой, Боне Сфорца, Наде Ходасевич-Леже, Вере Ермолаевой и Алоизе Пашкевич.
Плакаты станут основной художественной формой проекта. Их умышленно не «прятали» в галереях — наоборот, специально вынесли в публичное пространство.
— Плакаты предназначены для стен города, — объясняет Анна Самарская. — Мы можем вовлечь «случайного» зрителя, проходящего мимо пешехода, к разговору о гендерной дискриминации и распределению экономических благ и обязанностей. Далеко не все ходят в галереи.
Третьей частью проекта станет краудфандинговая кампания на площадке Ulej.by, которая стартует 3 сентября. В течение 30 дней на площадке можно будет заказать майки, сумки, постеры и открытки с сюжетами проекта #дамаудобнаявбыту.
— Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей носило майки и сумки #дамаудобнаявбыту еще и потому, что таким образом как снежный ком разрасталось бы сообщество вовлеченных людей, — поясняет Анна Самарская.
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7 августа журналист газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Крят своеобразно высказался о задержанных коллегах, назвав их "удобными в быту дамами". Фраза сразу...
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