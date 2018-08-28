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Подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой - депутат

29.08.2018 12:05 — Новости Общества | БелТА  
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Подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой - депутат
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над поправками в закон о дорожном движении будет максимально открытой. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак, передает корреспондент БЕЛТА.

Комиссия детально изучает результаты общественного обсуждения законопроекта. Люди внесли немало предложений, которые прямого отношения к новациям МВД не имеют, однако могут быть учтены. "Работа над законопроектом будет проводиться максимально открыто, чтобы учесть все мнения и получить эффективный документ", - отметил Андрей Рыбак. Парламентарии детально изучат мировой опыт, позицию госорганов.

Председатель комиссии подчеркнул, что парламентарии намерены оценить эффективность новаций в комплексе, не акцентируя на отдельных нормах. Главная цель поправок - снизить аварийность на дорогах, улучшить организацию дорожного движения. Безопасность водителей и пешеходов должна обеспечиваться не только штрафами, но и применением техсредств, организационно-правовых мер, убежден он.

Отвечая на вопрос о перспективах отвязки техосмотра от уплаты дорожного сбора, Андрей Рыбак напомнил, что парламентарии совместно с Советом Министров активно участвовали при подготовке предложений. Они были направлены главе государства. "После того как будет принято какое-то решение, будет изменен порядок", - проинформировал он.

Поправки в закон о дорожном движении обсуждались сегодня в Палате представителей на рабочем совещании профильной комиссии вместе со специалистами из МВД, Минтранса, общественных объединений.

Проектом изменений предусмотрено введение баллов за нарушения Правил дорожного движения. В 1 балл оценены нарушения, штраф за которые не превышает 3 базовых величин (1 БВ - Br24,5) или те, которые выявлены с помощью фотофиксации. Получить 2 балла можно за нарушения со штрафом до 5 базовых, 3 балла - до 10 базовых, 4 балла - если санкцией статьи предусмотрен штраф более 10 базовых или лишение права управления. Штрафные баллы не начисляются за административные правонарушения, предусмотренные ч.6 и 8 ст.18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства - в части номерных знаков), ст.18.20 (эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и ч.5 ст.18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) КоАП. Набор 15 и более штрафных баллов влечет прекращение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

По данным МВД, число лиц, совершивших в 2017 году 15 и более нарушений, невелико. "В связи с этим для подавляющего большинства законопослушных граждан указанная система негативных правовых последствий не влечет", - отметил на совещании заместитель начальника управления Государственной автомобильной инспекции МВД Александр Цегельник. Система штрафных баллов - это исключительно профилактическая мера. Она будет функционировать полностью автоматизированно, что исключает формализм и предвзятость при принятии решений.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить кандидатам в водители право сдавать экзамен в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач после прохождения соответствующей подготовки. Права в этом случае будут выдаваться с отметкой о необходимости управления транспортным средством соответствующей категории только с автоматической трансмиссией. Сдавшие же экзамен на автомобиле с механической трансмиссией смогут управлять любыми машинами.

Госавтоинспекцией инициирован и вопрос о выдаче международных водительских удостоверений. Предлагается урегулировать вопрос с допуском к управлению мотовездеходами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над поправками в закон о дорожном движении будет максимально открытой. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель...
 
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