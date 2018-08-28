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В Пинске хулиганы избили несовершеннолетнего рокера и прохожих, которые за него заступились
29.08.2018 12:23 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске огласили приговор четырем жителям города, которые обвинялись в злостном хулиганстве,
19 мая двое парней возле дома № 52 на улице Центральной избили 17-летнего подростка за то, что он был любителем рок-музыки. Очевидцами произошедшего стали двое прохожих. Они разняли парней и ушли.
Нападавшие на этом не успокоились. Они позвонили двум знакомым и решили проучить мужчин, которые их оттощили от подростка. Компания проследовала за бдительными гражданами до магазина «Брусничка» и набросилась на них в торговом зале.
Вскоре нападавших задержали и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
Трем хулиганам суд назначил лишения свободы с отсрочкой, а четвертый, который имеет непогашенную судимость, получил три месяца ареста. Кроме того, к хулиганам применили дополнительные меры наказания: от общественных работ до принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Подростка избили на улице, прохожих - в магазине.
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