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Минчане оставляют послания на камнях в ТРЦ "Замок"

29.08.2018 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичный блогер заметил, как в холле ТРЦ «Замок» горшок искусственного дерева уложен камнями, на которых покупатели оставляют послания. Как на это реагируют в ТРЦ пишет CityDog.by.


Фото: t.me/pureminsk/1227

— Ждал человека на третьем этаже ТРЦ «Замок» — вот на этой лавочке. Справа кустик самшита, для красоты горшок уложен природным камнем. На этих камнях образовалась местная традиция расписывать их посланиями. Ники из инстаграма, признания в любви и дружбе и самые интимные подробности. «Дима гей», «Настя пучеглазая какашка», «Реал» г***о». Жизнь как она есть, — пишет блогер Денис Блищ.


Фото: t.me/pureminsk/1227

В отдел маркетинга торгово-развлекательного центра рассказали, что давно заметили «творчество» посетителей.

— Такие лавочки стоят по всему периметру. Охрана не может охватить сразу все, но когда замечает, что люди что-то пишут, делает замечание, — говорят в отделе маркетинга.

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