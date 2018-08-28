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"Пошел в подвал что-то взять из инструментов". В суде допросили сержанта, нашедшего тело Коржича
29.08.2018 12:55 — Новости Общества | Tut.by
В среду, 29 августа, Минский областной суд продолжил
Сегодня процесс начался с допроса Эрнеста Субоцкого. Он уже второй свидетель, заявивший во время допроса в Минском областном суде, что военнослужащий, который нашел тело Александра Коржича, не просто так спустился в подвал, и это его настораживает.
Молодой человек служил в Печах, сейчас работает сварщиком. С рядовым Коржичем он не служил, зато много наслышан о сержанте Андрее Зайце, который 3 октября 2017 года и обнаружил тело Александра Коржича в подвале медроты.
— Слышал, что Заяц себя неадекватно вел. Рассказывали, мог ночью поднять роту, сесть на центральный проход и сказать: «Спокойной ночи». Говорят, он бил Коржича, требовал у него деньги, — рассказывает в суде свидетель Эрнест Субоцкий.
Адвокат обвиняемого Егора Скуратовича попросил свидетеля рассказать про беседу между военнослужащими. Мол, Субоцкий говорил, когда станет сержантом, солдаты начнут жить по уставу.
— Да, такой разговор был. Мы говорили об этом часто, что будем жить по-другому, — подтверждает свои слова свидетель.
Во время допроса в Следственном комитете в октябре 2017 года он более подробно рассказывал про отношения Коржича и Зайца.
— В сентябре они оказались в одной палате медроты, Коржич панически боялся заступать в наряд, плакал, просил его заменить. В целом, про сержанта Зайца ходит плохая слава(…) Меня насторожило, что тело Коржича нашел Заяц. Спонтанно в подвал не зайдешь, сам я туда никогда не спускался. Инвентарь можно было взять сразу, Заяц говорил, что искал веник, а веники стояли вверху, — рассказывает свидетель Субоцкий.
Во вторник, 28 августа, другой свидетель, командир роты Павел Суковенко, также отмечал, что «просто так» военнослужащий, нашедший тело рядового, не мог спуститься в подвал.
По словам Эрнеста Субоцкого, телефон Коржича он нашел случайно в мастерке, которая висела в шкафу. Это случилось после того, как было обнаружено тело рядового.
«Охранял Коржича в медроте»
После его показаний в зал суда конвоиры завели очередного свидетеля — сержанта Юрия Бритикова. 22 августа Жодинский суд вынес ему обвинительный приговор по ч.2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью), ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно) и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сегодня Бритиков рассказал, что заставлял солдат отжиматься, приседать, брал деньги от рядовых за право пользоваться мобильными телефонами.
— С 16 по 17 сентября я охранял Коржича в медроте. Мне сказали: «Находись рядом с ним,» — дает показания свидетель.
— И что вы там видели? — уточняет прокурор Вадим Лолуа.
— Ничего.
— В связи с чем вы охраняли Коржича? — спрашивает гособвинитель.
— Не знаю, не интересовался.
Но для себя сержант Бритиков решил, что рядовой склонен к суициду, поэтому его положили в отдельную палату. При этом Александр Коржич сам рассказывал сержанту, что оказался в медроте из-за болей в сердце. Свидетель также вспомнил, что в день выписки Коржича, 26 сентября, из медпункта дежурная медсестра не звонила и не сообщала, что рядовой готовится к выписке.
«Пошел в подвал, увидел человека висящего»
Суд переходит к допросу 23-летнего свидетеля сержанта Андрея Зайца из Солигорска. Его также заводят в зал конвоиры.
— Вы судимы?
— Да, Борисовским судом по ч.1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью). Приговор вынесен в начале мая, 3 года лишения свободы, - отвечает из клетки Андрей Заяц.
Он был сержантом Александра Коржича, когда тот проходил курс молодого бойца.
— Как он себя проявил? — спрашивает прокурор.
— Ничего особенного.
— А после курса молодого бойца виделись? — задает вопрос прокурор.
— Не припомню, — отвечает Андрей Заяц.
По его словам, с Александром Коржичем он познакомился в Печах. Из вопросов гособвинителя стало известно, что Заяц во время службы вел дневник, «записывал свои мысли», про Коржича нечего не писал.
— Заступил в наряд 2 октября, обыкновенная служба в наряде. Перед тем, как его сдать, пошел в подвал что-то взять из инструментов и увидел там человека висящего. Вернулся обратно, попытался связаться с дежурным, не получилось, тогда позвонил дежурному медроты, отвел его туда, где был висящий человек. Стали звонить начальникам, собрались люди, доктора, приехали из СК, меня допросили, после чего отпустили, - рассказывает Андрей Заяц.
По его версии, 3 октября в подвале не было света, он искал инвентарь с фонариком. В медроте в сентябре не лечился.
— Скажите, вы знали Сашу Коржича на гражданке? — обращается к свидетелю
— Нет.
— Он же ездил в гости к вашей соседке.
— Может, один раз встречались, не помню, - отвечает Андрей Заяц.
— Вы нашли труп, а потом спокойно пошли ужинать, даже врач удивился. Или вы это отрицаете? — спрашивает Светлана Коржич.
— Это было после определенного времени, когда со мной пообщались психологи. Не отрицаю, что ужинал, — говорит Заяц.
Он утверждает, что денег у Коржича не требовал, руку на него не поднимал.
Обвиняемый Егор Скуратович рассказал, что сержант Андрей Заяц после допроса пытался покончить жизнь самоубийством.
— Мы ехали в одном автобусе, Заяц достал иголку и начал вскрывать вены, офицеры заломали ему руки, — говорит Скуратович.
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В среду, 29 августа, Минский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело, по которому сержанты обвиняются в доведении до самоубийства 21-летнего Александра...
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