Могут ли судить за сериалы в интернете, заход в чужие соцсети и скаченную книгу? Объясняет эксперт

Статью 349 Уголовного кодекса (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) стали активно обсуждать после появления «дела БелТА», когда журналистов заподозрили в несанкционированном доступе к платной подписке агентства . Эксперт Александр Сушко рассказал TUT.BY, когда человек может стать фигурантом уголовного дела из-за привычных действий в интернете и объяснил, грозит ли ответственность за просмотр сериалов в интернете, нелицензионный софт на рабочем компьютере и скаченную книгу.



Фото: pixabаy.com

Ситуация 1. Пользователь установил себе на компьютер нелицензионную операционную систему Microsoft. За это могут судить? А если софт уже был установлен в магазине при покупке? И могут ли пользователя наказать, если нелицензионная версия программу стоит на рабочем компьютере? Кто в этом случае отвечает?

— Да, за это предусмотрена ответственность. Первый вариант — гражданско-правовая ответственность, когда правообладатель в гражданском порядке обращается в суд с целью возмещения убытков. Если мы говорим об операционной системе, иск подает компания Microsoft. Если речь идет о бухгалтерском продукте, справочных системах — владельцы данной информации. Они могут обращаться к юридическому и физическому лицу и говорить: есть основания полагать, что нарушены их права. Знаю, белорусские компании получали письма от Microsoft. По косвенным признакам она предполагала, что юридическое лицо, которое ведет хозяйственную детальность, использует нелицензионную программу, — объясняет TUT.BY Александр Сушко, руководитель проекта в Group-IB по предотвращению и расследованию киберпреступлений, который 15 лет проработал следователем.

Второй вариант ответственности — административная или уголовная. Правообладатель обращается в правоохранительные органы с заявлением провести проверку. Насколько мне известно, тенденция в нашей стране, да и в целом в Европе такая: претензий к физическим лицам никто не выдвигает, только к юридическим. Это негласное правило. Поэтому, если будет установлено, что на работе у сотрудника установлена нелицензионная версия, претензии будут не к нему, а к руководству.

Кстати, уже были истории, когда к покупателям ноутбуков возникали претензии, проводилось расследование, устанавливалось физическое лицо, которое продавало их с установленной системой. Теперь в магазинах в 80% не устанавливают операционную систему. Предупредительная рассылка от правообладателя дисциплинирует организации. Понимаете, ничего же и ниоткуда не появляется, раз кто-то установил операционную систему, значит, ему и грозит ответственность. Если это юридическое лицо, значит, привлекается к административной ответственности, физические лица — к уголовной по статье 349 УК «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».

Ситуация 2. Многие сегодня смотрят сериалы на сайтах, например, gidonline. Смотрят бесплатно, фильмы в открытом доступе, но они пиратские. Что за это может грозить?

— Ответственность предусмотрена для тех, кто это «пиратку» делает и размещает в интернете. Что касается физических лиц, в данном случае идет потребление продукта, и в нашей стране вопросов по этому поводу к обычному зрителю не будет. А вот в Европе — да, и мы к этой практике когда-то тоже придем. Например, там отслеживают торренты, если человек получает к ним доступ, к нему приходит «письмо счастья». Помните, как несколько лет назад белорусы возмущались фотофиксацией? А теперь получают по почте штраф за нарушение правил дорожного движения и спокойно платят. Так вот в европейских странах, если ip-адрес засветился на каком-то запрещенном ресурсе, точно также приходит письмо, в котором говорится — нужно заплатить 100 евро. И лучше заплатить эти деньги, иначе может начаться процесс, в ходе которого докажут гораздо большее.

У нас совершенно другой менталитет, и мы пытаемся искать себе оправдание и способы, как можно взять что-то в интернете бесплатно. Хотя четко понимаем: если хочешь получить качественную услугу, нужно заплатить.

Ситуация 3. Человек подписался на сервис, который позволяет смотреть лицензионное кино, платный телеканал и пр. и передал свой пароль другу. Это можно расценивать как правонарушение?

— Всегда необходимо читать условия договора, в нем прописывается, кто и на каких условиях осуществляет просмотр. К примеру, наши интернет-операторы четко указывают в тарифных планах, что при достижении определенного порога, снижается скорость. Точно также делают онлайн-кинотеатры: вы имеете право, но ухудшается качество. Теоретически вы можете поделиться паролем со своим другом, но если при этом будет нарушен договор (превышен лимит по времени, по количеству подключений), то и пользователя, и друга могут вообще отключить от сервиса. Каждый правообладатель определяет сам, каким образом он контролирует использование своей подписки.

— Но не все прописывают такие условия.

— Тогда это проблема сервиса, и второе лицо в данном случае ничего не нарушает. Хотя договоры могут существовать в трех видах: письменной, публичной (когда человек присоединяется к условиям, опубликованным на сайте) и устной. И в рамках гражданско-правовых отношений устные договоренности могут быть восстановлены в суде. Правообладатель может обратиться в правоохранительные органы с заявлением, и если, ущерб будет возмещен, он имеет право выразить свое отношение к делу и просить о том, чтобы обвиняемых не наказывали строго.

Ситуация 4. пользователь скачал в интернете книги или музыку. Бесплатно. И за это придется ответить?

— В Беларуси и России он может это делать, в Европе — нет. Когда приходит штраф в 100 евро, человек понимает: лучше заплатить сразу, чем терять потом приличную сумму. Но ключевой момент здесь другой — нужно понимать, что те же торренты построены по принципу: ты скачал и сразу все отдал на раздачу. Поэтому может грозить административная ответственность по ст. 9.21 КоАП (Нарушение авторских, смежных и патентных прав).

Ситуация 5. Молодой человек взял телефон девушки и посмотрел на нем всю переписку, проверил соцсети, это законно? А если узнать чужой пароль от Facebook и зайти по нему в профиль?

— Если муж и жена доверяют друг другу, то могут спокойно просматривать странички в социальной сети своей второй половины. Но есть и другие истории. Например, люди не доверяют друг другу, и здесь при квалификации действия другой стороны важно отношение того, чьи права были нарушены. Если потерпевший напишет заявление в правоохранительные органы, проверку будут проводить. Другой момент, какое решение будет принято: возбудят уголовное дело или нет. Все зависит от обстоятельств, как человек завладел чужим телефоном, он просто просмотрел страницу, которая была по умолчанию загружена, или вводил пароль.

Статья 349 УК предполагает несанкционированный доступ к компьютерной информации, это значит, что человек вводит какие-то реквизиты, например, пароль. Просто посмотреть в чужой телефон из-за плеча или человека, который едет рядом с вами в метро, это не преступление, а просмотр информации.

По словам Александра Сушко, потерпевшей стороне всегда сообщают, кто взломал ее страницу в социальной сети. И если это окажется близкий человек, которого человек не хочет наказывать, он об этом прямо говорит, и дело закроют. Но бывают и другие истории. Когда человек требует наказать бывшего мужа или экс-возлюбленную, тогда ответственности не избежать. В зависимости от всех обстоятельств это может быть или административная ответственность, или уголовная.