Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине

Плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета Министров от 28 августа 2018 года №621.

Постановлением отменена обязанность Министерства образования по согласованию с другими министерствами ежегодно до 15 августа определять стоимость комплектов учебников и учебных пособий. Вместо этого плата за пользование учебниками теперь привязана к базовой величине. Так, стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины, общего среднего – 0,5 БВ. Постановление вступает в силу после официального опубликования. Как сообщали ранее в Минобразования, заплатить за учебники нужно до 1 октября.



