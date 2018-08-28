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Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине
29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета Министров от 28 августа 2018 года №621.
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Плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета Министров от 28 августа 2018 года №621....
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