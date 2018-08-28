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В мае в Минске умер ребенок, которому накануне также делали прививку «Эупентой»
29.08.2018 14:07 — Новости Общества | БДГ
В Минске в мае этого года через без малого сутки после прививки умерла четырехмесячная девочка. Родители говорят о том, что девочку прививали «Эупентой» и вакциной от полиомиелита.
О смерти девочки написал сегодня
Проверку по факту смерти ребенка проводил Следственный комитет, там не нашли связи гибели со сделанными накануне прививками: в заключении написано о синдроме внезапной смерти.
Родители решили рассказать о смерти своего ребенка после
«Кроме установления обстоятельств непосредственно гибели ребенка, в рамках проверки Следственным комитетом дополнительно выясняется порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. При этом сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации, проверяются следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин», - говорится в сообщении СК.
Отметим, что журналисты Ежедневника
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В Минске в мае этого года через без малого сутки после прививки умерла четырехмесячная девочка. Родители говорят о том, что девочку прививали «Эупентой» и вакциной...
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