В мае в Минске умер ребенок, которому накануне также делали прививку «Эупентой»

В Минске в мае этого года через без малого сутки после прививки умерла четырехмесячная девочка. Родители говорят о том, что девочку прививали «Эупентой» и вакциной от полиомиелита.

О смерти девочки написал сегодня tut.by . Семья рассказала журналистам о том, что в марте этого года их дочери сделали первичную вакцинацию препаратами «Эупента» и ИПВ против полиомиелита. Никакой реакции на вакцинацию у ребенка не было, поэтому 8 мая этого года девочку принесли на вторичную вакцинацию этими же вакцинами. Ребенка осмотрел педиатр, положительно оценил состояние ее здоровья, ей сделали прививки, после них еще 30 минут девочка находилась в поликлинике — и никаких нежелательных реакций тоже не было. Однако ночью девочка умерла.

Проверку по факту смерти ребенка проводил Следственный комитет, там не нашли связи гибели со сделанными накануне прививками: в заключении написано о синдроме внезапной смерти.

Родители решили рассказать о смерти своего ребенка после резонансного случая , произошедшего в Ганцевичском районе. Следственный комитет накануне сообщил, что проверка по этому делу продолжается.

«Кроме установления обстоятельств непосредственно гибели ребенка, в рамках проверки Следственным комитетом дополнительно выясняется порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. При этом сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации, проверяются следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин», - говорится в сообщении СК.