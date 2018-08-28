ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В мае в Минске умер ребенок, которому накануне также делали прививку «Эупентой»

29.08.2018 14:07 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Минске в мае этого года через без малого сутки после прививки умерла четырехмесячная девочка. Родители говорят о том, что девочку прививали «Эупентой» и вакциной от полиомиелита.

О смерти девочки написал сегодня tut.by. Семья рассказала журналистам о том, что в марте этого года их дочери сделали первичную вакцинацию  препаратами «Эупента» и ИПВ против полиомиелита. Никакой реакции на вакцинацию у ребенка не было, поэтому 8 мая этого года девочку принесли на вторичную вакцинацию этими же вакцинами. Ребенка осмотрел педиатр, положительно оценил состояние ее здоровья, ей сделали прививки, после них еще 30 минут девочка находилась в поликлинике — и никаких нежелательных реакций тоже не было. Однако ночью девочка умерла. 

Проверку по факту смерти ребенка проводил Следственный комитет, там не нашли связи гибели со сделанными накануне прививками: в заключении написано о синдроме внезапной смерти. 

Родители решили рассказать о смерти своего ребенка после резонансного случая, произошедшего в Ганцевичском районе. Следственный комитет накануне сообщил, что проверка по этому делу продолжается.

«Кроме установления обстоятельств непосредственно гибели ребенка, в рамках проверки Следственным комитетом дополнительно выясняется порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. При этом сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации, проверяются следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин», - говорится в сообщении СК.

Отметим, что журналисты Ежедневника провели собственное расследование, которое вызывает ряд вопросов к Минздраву, который закупил корейскую вакцину. Минздрав, в свою очередь, решил подать на журналистов жалобу в Генпрокуратуру.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в мае этого года через без малого сутки после прививки умерла четырехмесячная девочка. Родители говорят о том, что девочку прививали «Эупентой» и вакциной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика