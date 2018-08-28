Путин в телеобращении предложил смягчить готовящуюся в России пенсионную реформу

29 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин выступил сегодня с телевизионным обращением к гражданам страны в связи с предлагаемыми правительством изменениями в пенсионное законодательство, передает корреспондент БЕЛТА.

«Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого гражданина», — сказал Владимир Путин, объясняя необходимость этого телеобращения.

Госдума России 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию в России с нынешних 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В настоящее время законопроект готовится к принятию во втором чтении.

В своем обращении Владимир Путин сделал ряд предложений, смягчающих пенсионную реформу. Так, по его словам, пенсионный возраст для женщин должен быть увеличен на равное с мужчинами количество лет — на 5. Таким образом, планку возраста выхода женщин на пенсию в России предложено установить в 60 лет. Кроме того, считает президент России, необходимо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Владимир Путин предложил также установить право на полгода досрочно оформить пенсию для тех, кто будет выходить на заслуженный отдых в ближайшие два года. «Необходимо предусмотреть дополнительные гарантии для граждан предпенсионного возраста на рынке труда», — подчеркнул он. В связи с этим президент России считает целесообразным установить административную или даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или за отказ в приеме их на работу.

Он внес предложение уменьшить размер трудового стажа, дающего возможность оформления досрочной пенсии, на три года: для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 43.

Президент России отметил, что основная задача пенсионной реформы — обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы страны. Он напомнил, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста ведется еще с советских времен. Объективными предпосылками для проведения реформы Владимир Путин назвал серьезные демографические проблемы, связанные с катастрофическим падением рождаемости в годы Великой Отечественной войны и во время кризиса начала 90-х годов ХХ века.

По словам главы российского государства, в последнее время темпы роста продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. Так, за предыдущие 15 лет продолжительность жизни в стране выросла почти на 8 лет. По прогнозу, к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в России достигнет 80 лет.

Владимир Путин заявил, что предложенные изменения в пенсионную систему позволят не только сохранить ее стабильность, но и увеличить размеры пенсий. Он пообещал, что уже в 2019 году индексация пенсий составит около 7%, а к 2024 году размер средней пенсии вырастет с нынешних 14 тыс. до 20 тыс. российских рублей.

«За предложенными изменениями стоят планы сотен тысяч людей, которые готовятся выйти на пенсию. Я разделю эти озабоченности», — сказал президент России, подчеркнув, что другого выбора, кроме как проводить пенсионную реформу, у руководства страны нет.

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