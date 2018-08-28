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Вице-премьер и министры проведут в сентябре приемы граждан и юрлиц в Совмине

29.08.2018 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Вице-премьер и министры проведут в сентябре приемы граждан и юрлиц в Совмине
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, руководители министерств и ведомств проведут в сентябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Вице-премьер Михаил Русый проведет личный прием 5 сентября, министр промышленности Павел Утюпин - 7 сентября, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 12 сентября. На 14 сентября запланирован прием граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным, на 19 сентября - министром образования Игорем Карпенко.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с гражданами и представителями юрлиц 21 сентября, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько - 26 сентября, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 28 сентября.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, руководители министерств и ведомств проведут в сентябре личные приемы граждан, их представителей и...
 
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