Колясочник оформил рассрочку, чтобы подарить банку пандус. Теперь банк хочет ему вернуть деньги

Колясочник Саша Авдевич взял рассрочку МТБанке, чтобы установить пандус возле отделения этого же банка. Теперь тот собирается компенсировать Саше затраты.



Саша Авдевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отделение МТБанка в Лиде только одно. Саша заезжает сюда довольно часто. Здание расположено в центре города, и молодому человеку удобно туда ходить. Вот только попасть внутрь не просто. Останавливает невысокая ступенька, на которую без посторонней помощи колясочнику не забраться.

— Обычно я просил помочь кого-то из прохожих или позвать работников банка, — рассказывает Саша. — Опять же, чтобы меня поднять на ступеньку, сзади кто-то должен страховать. А вдруг человек не выдержит?

Видео страница в Фейсбуке Саши Авдевича:

Примерно год назад колясочник обратился к представителям банка в Фейсбуке. Просил установить пандус. В ответ, продолжает, лишь приходили «отписки»: мол, пандус нарушает городскую инфраструктуру, поэтому согласовать его непросто.

Саша не сдавался и предложил банку купить приставной телескопический пандус. Вспоминает, даже ссылки сбросил, где такое устройство можно приобрести.

Однако время шло, а ситуация не менялась. В итоге купить пандус Саша решил сам.

— Перед тем, как привезти его в банк, я созвонился с сотрудником, который курировал этот вопрос. Хотел предупредить, что приеду и все установлю, — рассказывает молодой человек. — Мужчина попросил прислать технические характеристики пандуса. А позже ответил: приезжайте, устанавливайте.

И Саша приехал. Представитель банка помогла ему установить кнопку вызова и опробовать «обновку».

Покупка обошлась Саше в 200 рублей. Молодой человек не скрывает, он рассчитывал, что хотя бы часть денег ему вернут. Однако вместо этого его попросили написать расписку, мол, пандус он передает отделению в дар. Саша не возражал.

В среду утром с Сашей связались представители банка и извинились за возникшую ситуацию.

В самом банке не отрицают: Александр просил у них установить пандус. Банк была не против. По словам представителей компании, чтобы установить стационарный пандус, им пришлось решать ряд организационных и технических вопросов. Однако то, что Саша сам купил мобильный пандус, ускорило этот процесс.

— МТБанк, конечно же, компенсирует Александру потраченные деньги, — сообщается в официальном комментарии. — Также мы вышли с инициативой поддержать стремление Александра и совместно подготовить проект для инвалидов-колясочников.