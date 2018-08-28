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Колясочник оформил рассрочку, чтобы подарить банку пандус. Теперь банк хочет ему вернуть деньги

29.08.2018 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Колясочник Саша Авдевич взял рассрочку МТБанке, чтобы установить пандус возле отделения этого же банка. Теперь тот собирается компенсировать Саше затраты.


Саша Авдевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отделение МТБанка в Лиде только одно. Саша заезжает сюда довольно часто. Здание расположено в центре города, и молодому человеку удобно туда ходить. Вот только попасть внутрь не просто. Останавливает невысокая ступенька, на которую без посторонней помощи колясочнику не забраться.

— Обычно я просил помочь кого-то из прохожих или позвать работников банка, — рассказывает Саша. — Опять же, чтобы меня поднять на ступеньку, сзади кто-то должен страховать. А вдруг человек не выдержит?

Видео страница в Фейсбуке Саши Авдевича:

Примерно год назад колясочник обратился к представителям банка в Фейсбуке. Просил установить пандус. В ответ, продолжает, лишь приходили «отписки»: мол, пандус нарушает городскую инфраструктуру, поэтому согласовать его непросто.

Саша не сдавался и предложил банку купить приставной телескопический пандус. Вспоминает, даже ссылки сбросил, где такое устройство можно приобрести.

Однако время шло, а ситуация не менялась. В итоге купить пандус Саша решил сам.

— Перед тем, как привезти его в банк, я созвонился с сотрудником, который курировал этот вопрос. Хотел предупредить, что приеду и все установлю, — рассказывает молодой человек. — Мужчина попросил прислать технические характеристики пандуса. А позже ответил: приезжайте, устанавливайте.

И Саша приехал. Представитель банка помогла ему установить кнопку вызова и опробовать «обновку».

Покупка обошлась Саше в 200 рублей. Молодой человек не скрывает, он рассчитывал, что хотя бы часть денег ему вернут. Однако вместо этого его попросили написать расписку, мол, пандус он передает отделению в дар. Саша не возражал.

В среду утром с Сашей связались представители банка и извинились за возникшую ситуацию.

В самом банке не отрицают: Александр просил у них установить пандус. Банк была не против. По словам представителей компании, чтобы установить стационарный пандус, им пришлось решать ряд организационных и технических вопросов. Однако то, что Саша сам купил мобильный пандус, ускорило этот процесс.

— МТБанк, конечно же, компенсирует Александру потраченные деньги, — сообщается в официальном комментарии. — Также мы вышли с инициативой поддержать стремление Александра и совместно подготовить проект для инвалидов-колясочников.

 
 
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Колясочник взял рассрочку, чтобы подарить банку пандус. Организация хочет ему вернуть деньги
 
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