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Как в Бресте ОМОН задерживал 21-летнего парня, который продавал наркотики подросткам
29.08.2018 15:03 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя города, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.
Видео:
По версии милиции, в мае нынешнего года задержанный реализовал наркотические препараты на сумму 4900 белорусских рублей — преимущественно несовершеннолетним.
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Подозреваемого задержали в квартире, где он проживал.
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