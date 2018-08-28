|
Специалисты объяснили, почему в Беларуси детей можно прививать незарегистрированной вакциной "Эупента"
29.08.2018 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Вакцина «Эупента» пока не зарегистрирована в Беларуси. Однако по закону ее можно использовать. Об этом во время брифинга Минздрава журналистам рассказал Сергей Марченко, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава.
— Возможность использования вакцины как лекарственного средства установлена законодательством. В 23 статье закона «О лекарственных средствах» установлен перечень случаев, при которых допускается ввоз в страну и использование незарегистрированных лекарственных средств. Как правило по этой процедуре в течение ряда лет ввозятся лекарственные средства для лечения ВИЧ, СПИД, туберкулеза и других серьезных болезней, также ввозятся лекарственные средства, которые поставляются в страну по линии Глобального фонда. Сама возможность использования таких незарегистрированных лекарственных средств установлена законодательно. Порядок ввоза лекарственных средств определяется постановлением Совмина, где говорится о том, чтобы получить разрешение на использовнаие таких лекарственных средств необходимо обратиться в Министерство здравоохранения, а оно в соотвествии с постановлением Совета Министров № 156 по установленному перечню выдает такое разрешение. Перечень документов включает кроме большого количества административных документов, конкрактов, заявлений и заверений, и документы, которые должны подтверждать статус лекарственного средства в стране производства, надо также подтверждать качество того продукта, который будет поставляться в страну.
Из таких документов, которые подтверждают регистрацию, был предоставлен сертификат фармацевтического продукта, который выписывается регуляторным органом Кореи. В этом документе установлено, что вакцина зарегистрирована на территории Южной Кореи, сказано, что производитель имеет сертификат соответствия производств требованиям надлежащей производственной практики. Сертификат также выдан национальным органом Кореи, который также входит в Конвенцию по гармонизации требований к лекарственным препаратам ICH. Также к этому перечню документов обязательно прикладывался сертификат качества на поставляемую партию вакцины, — заметил Сергей Марченко.
Он также обратил внимание, что производитель данной вакцины присутвует на нашем рынке еще с 1999 года.
Напомним, по словам представителей Минздрава, вакцину «Эупента»
Официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев рассказал, что обе вакцины, которые ввели ребенку в Ганцевичском районе 13 августа, были преквалифицированы ВОЗ.
— Это процесс оценки соответствия препаратов высоким стандартам качества, безопасности и эффективности. Оба препарата прошли процесс преквалификации. Сам процесс преквалификации ВОЗ соответствует аналогичным стандартам и процессу, который применяется в наиболее развитых странах с сильными регуляторными органами. Это страны ЕС, США и Япония. То есть требования в отношении качества и безопасности к вакцинам, которые преквалифицированы ВОЗ, точно такие же, на том же уровне, как требования, которые выставляют для себя эти же ведущие развитые страны. Преквалификация это обязательное требование для закупки вакцин и медицинских препаратов через структуры ООН и Глобального фонда. Но очень часто преквалификационными препаратами также пользуются и высокоразвитые страны. Могу привести пример: несколько лет назад ощущалась нехватка в вакцинах, особенно вакцин БЦЖ, и страны Балтии, в Норвегии — и они обратились к закупке преквалифицированных препаратов.
Относительно «Эупенты» — препарат используется во многих странах мира, зарегистрирован в Корее, в некоторых других странах, из стран СНГ — это Узбекистан, и поскольку препарат поставляется через ЮНИСЕФ, то его используют в Шри-Ланке, Сирии, Мьянме и Эфиопии. В течение нескольких лет используется этот препарат, и он зарекомендовал достаточную эффективность и безопасность, — сказал Бердыклычев.
Он также обратил внимание, что вопрос освещение СМИ вопроса вакцинации — это очень чувствительная тема.
— В Беларуси при таком эпидемиологическом благополучии и высоком охвате (вакцинацией — Прим. TUT.BY), может быть, настороженность населения, медицинских работников снижается к тому, что есть смертельные заболевания, которые предотвращены вакцинацией. В то же время если будут какие-либо проблемы с вакцинацией, то эта проблема вернется, — сказал он.
Напомним, что СК
Трагедия в Ганцевичском районе
Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты объяснили, почему в Беларуси детей можно прививать незарегистрированной вакциной "Эупента"
Вакцина "Эупента" пока не зарегистрирована в Беларуси. Однако по закону ее можно использовать. Об этом во время брифинга Минздрава журналистам рассказал Сергей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)