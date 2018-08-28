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Генпрокуратура Беларуси просит украинскую сторону проверить факты нанесения обвиняемому в шпионаже Юрию Политике телесных повреждений

29.08.2018 15:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 августа. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО Чернигова белорусскому гражданину Юрию Политике.

Как сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры, "по имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в посольство Республики Беларусь в Украине с заявлением об избиении его сокамерником". "В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом. Как сообщила консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация пенитенциарного учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер", — отмечает пресс-служба.

По мнению белорусской стороны, о спланированном характере произошедшего свидетельствуют не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру и малозначительный повод для его избиения — "поставил стиральный порошок не на свое место". "Отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года — после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя генерального прокурора Республики Беларусь Алексея Стука с руководством Генеральной прокуратуры Украины. Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений", — напомнили в пресс-службе.

"Следует констатировать, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении, — подчеркнули в ведомстве. — В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия".

Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Беларуси, добавили в пресс-службе.

Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже, переводят в СИЗО СБУ в Киеве. Такое решение принял 28 августа Новозаводской районный суд Чернигова, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Политике также продлен срок ареста до 3 октября.

По словам Глаза, мать Политики, которая 17 августа посещала сына в СИЗО в Чернигове, обратилась 21 августа в МИД с заявлением об оказании консульского содействия в связи с тем, что увидела у сына травмы во время свидания. "Мы добились разрешения на консульское посещение. 22 августа у него был консул. Юрий Политика был с травмами", — сказал Глаз.

Сам Политика на суде заявил, что не помнит обстоятельств, при которых получил травму. По его словам, это произошло 7 августа, а 10-го ему сделали операцию на виске. Политика в зале суда сказал, что чувствует себя плохо, у него болит голова.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговского пограничного отряда.

12 февраля Черниговский районный суд начал подготовительное рассмотрение дела Политики. Судебные заседания по различным причинам переносились восемь раз.

15 мая коллегия судей, ведущая процесс, заявила о самоотводе. Это решение поддержали прокуроры, а также обвиняемый и его адвокаты. Как сообщалось на сайте Черниговского районного суда, причиной самоотвода стало то, что супруга одного из судей училась вместе с адвокатом подозреваемого и находится с ним в товарищеских отношениях, а также с другими участниками коллегии судей, которая рассматривает дело Политики.

29 мая апелляционный суд Черниговской области принял решение, что дело белоруса будет рассматривать Новозаводской районный суд Чернигова. После этого несколько раз назначались судебные заседания, но затем их переносили из-за отсутствия переводчика.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту...
 
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