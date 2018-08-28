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Её имя Шарлота Паэглите. Сморгонская легкоатлетка рассказывает о своей спортивной жизни
29.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Пожалуй, одной из самых титулованных спортсменок, воспитанниц Сморгонской ДЮСШ профсоюзов сегодня можно назвать девятнадцатилетнюю Шарлоту Паэглите. Сейчас девушка учится в Гродненском училище олимпийского резерва. 28 августа она провела в Сморгони для юных воспитанников ДЮСШ профсоюзов открытую тренировку, что стало для нас хорошим поводом, чтобы пообщаться. Мы, в свою очередь, знакомим вас, дорогие читатели, с подрастающей звездой сморгонского спорта.
Шарлота ПАЭГЛИТЕ (на переднем плане)
Шарлота Паэглите легкой атлетикой начала заниматься 12 лет назад. Последние шесть лет выступает на соревнованиях на профессиональном уровне. Первым тренером сморгонской легкоатлетки был Дмитрий Жук, который и сегодня работает в ДЮСШ профсоюзов.
За 12 лет спортивной карьеры у девушки было много значимых достижений. В 11 классе она выполнила норматив мастера спорта. Неоднократно становилась победителем и призером республиканских соревнований, принимала участие в чемпионате Европы, становилась призером матчевой встречи между командами Беларуси, Украины, России и стран Прибалтики.
По словам собеседницы, среди многих соревнований, в которых она принимала участие, больше всего ей запомнился чемпионат Европы, который проходил в прошлом году в Италии.
Сейчас спорт для девушки стоит на первом месте. Тренируется она два раза в день, поэтому, чтобы заняться каким-то другим делом, на это нет времени. В детстве, до занятий легкой атлетикой, Шарлота посещала секции дзюдо и баскетбола, увлекалась плаванием.
Первый тренер Шарлоты Паэглите Дмитрий Жук отметил, что в тот день, когда он впервые пришел в школу на занятие физкультуры, чтобы отобрать юных спортсменов в ДЮСШ, ему сразу понравилась физическая подготовка Шарлоты.
Как и любой тренер, Дмитрий Жук переживал за то, что Шарлота может бросить занятия по легкой атлетике и перейти в какой-то другой вид спорт, так как девушка оказалась талантливой во многом, а хорошая физическая подготовка позволяла ей достичь успехов не только в атлетике.
Дмитрий ЖУК во время тренировки
Шарлота отметила, что выступая на республиканских и международных соревнованиях, всегда помнит о своих корнях. Девушка признается, что благодаря новым знакомствам со спортсменами из других городов и стран о Сморгони сейчас знают многие.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Пожалуй, одной из самых титулованных спортсменок, воспитанниц Сморгонской ДЮСШ профсоюзов сегодня можно назвать девятнадцатилетнюю Шарлоту Паэглите. Сейчас...
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