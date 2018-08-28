Её имя Шарлота Паэглите. Сморгонская легкоатлетка рассказывает о своей спортивной жизни

Пожалуй, одной из самых титулованных спортсменок, воспитанниц Сморгонской ДЮСШ профсоюзов сегодня можно назвать девятнадцатилетнюю Шарлоту Паэглите. Сейчас девушка учится в Гродненском училище олимпийского резерва. 28 августа она провела в Сморгони для юных воспитанников ДЮСШ профсоюзов открытую тренировку, что стало для нас хорошим поводом, чтобы пообщаться. Мы, в свою очередь, знакомим вас, дорогие читатели, с подрастающей звездой сморгонского спорта.





Шарлота ПАЭГЛИТЕ (на переднем плане)

Шарлота Паэглите легкой атлетикой начала заниматься 12 лет назад. Последние шесть лет выступает на соревнованиях на профессиональном уровне. Первым тренером сморгонской легкоатлетки был Дмитрий Жук, который и сегодня работает в ДЮСШ профсоюзов.

За 12 лет спортивной карьеры у девушки было много значимых достижений. В 11 классе она выполнила норматив мастера спорта. Неоднократно становилась победителем и призером республиканских соревнований, принимала участие в чемпионате Европы, становилась призером матчевой встречи между командами Беларуси, Украины, России и стран Прибалтики.





- В училище олимпийского резерва я поступила после 7 класса, - рассказывает Шарлота. – Последние шесть лет меня тренирует Елена Стасюкевич. Это очень хороший человек и отличный специалист. В своих воспитанников тренер вкладывает много сил. Отсюда и хорошие результаты спортсменов.

По словам собеседницы, среди многих соревнований, в которых она принимала участие, больше всего ей запомнился чемпионат Европы, который проходил в прошлом году в Италии.





Сейчас спорт для девушки стоит на первом месте. Тренируется она два раза в день, поэтому, чтобы заняться каким-то другим делом, на это нет времени. В детстве, до занятий легкой атлетикой, Шарлота посещала секции дзюдо и баскетбола, увлекалась плаванием.

Первый тренер Шарлоты Паэглите Дмитрий Жук отметил, что в тот день, когда он впервые пришел в школу на занятие физкультуры, чтобы отобрать юных спортсменов в ДЮСШ, ему сразу понравилась физическая подготовка Шарлоты.

- От всех ребят она отличалась своей гиперподвижностью. Начиная с 4-го класса на занятиях по легкой атлетике девочка с первых дней проявляла незаурядные способности. Какое-то время мы на базе СШ №7 занимались прыжками в высоту. В процессе подготовки у нее проявились навыки в прыжках в длину, - рассказал Дмитрий Жук.

Как и любой тренер, Дмитрий Жук переживал за то, что Шарлота может бросить занятия по легкой атлетике и перейти в какой-то другой вид спорт, так как девушка оказалась талантливой во многом, а хорошая физическая подготовка позволяла ей достичь успехов не только в атлетике.





Дмитрий ЖУК во время тренировки

- В юношеском возрасте ее было очень сложно удержать и правильно мотивировать на занятия. Но все-таки Шарлота сделала правильный выбор и сейчас имеет тот результат, который мы вместе с ней прогнозировали. Выезжая на областные соревнования, ее заметили тренеры Гродненского училища олимпийского резерва. После 7-го класса она приняла решение продолжить учебу там.

Шарлота отметила, что выступая на республиканских и международных соревнованиях, всегда помнит о своих корнях. Девушка признается, что благодаря новым знакомствам со спортсменами из других городов и стран о Сморгони сейчас знают многие.

- Те, с кем я общаюсь на соревнованиях, знают, что в Сморгони создана хорошая спортивная школа для занятий по легкой атлетике, которая славится своими традициями, - подытожила Шарлота Паэглите.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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