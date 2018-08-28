Если обнаружили раненое животное…...

Что делать при обнаружении раненого, больного или погибшего дикого копытного животного? В Березовскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира довольно часто обращаются граждане с подобным вопросом. Вместе с тем, ответ на него четко изложен в Правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты.





Пунктом 148 Правил установлено, что при обнаружении в охотничьих угодьях и (или) на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое).





В случае обнаружения раненого, травмированного, больного или погибшего охотничьего животного нормируемых видов (в том числе дикого копытного животного) или дикого животного видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, лицо, обнаружившее такое животное, должно сообщить пользователю охотничьих угодий, или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которые обязаны передать данное сообщение должностному лицу пользователя охотничьих угодий или местного исполнительного и распорядительного органа.

Местные исполнительные и распорядительные органы и пользователи охотничьих угодий обязаны представить в территориальные органы внутренних дел и районные отделы по чрезвычайным ситуациям контактные телефоны должностных лиц, уполномоченных принимать решение по организации спасения или добычи раненого, травмированного, больного охотничьего животного.

По факту обнаружения раненого, травмированного, больного или погибшего охотничьего животного нормируемых видов должностное лицо пользователя охотничьих угодий, а в фонде запаса охотничьих угодий либо на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, – уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа с участием представителей организации Министерства лесного хозяйства и территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также специалиста государственной ветеринарной службы (если животное больное или погибшее) составляют акт, после чего при необходимости в их присутствии производится добыча раненого, травмированного или больного охотничьего животного. Перемещение (транспортировка), разделка охотничьих животных без наличия акта, составленного в указанных выше случаях, запрещены.





Обращаем особое внимание, что незаконные (в том числе самовольные) перемещение (транспортировка) или разделка диких копытных животных, в том числе погибших, или их частей, являются уголовно наказуемыми деяниями, ответственность за совершение которых установлена частями 2, 3 статьи 282-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Березовская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.