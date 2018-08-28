﻿ В Лунинце мама уронила автокресло с двухмесячным малышом. Младенец в больнице. 21.by
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В Лунинце мама уронила автокресло с двухмесячным малышом. Младенец в больнице

29.08.2018 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Лунинецкие следователи проводят проверку по факту травмирования двухмесячного малыша, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 27 августа. Женщина несла малыша в переносном автокресле. По дороге автокресло выскользнуло из рук матери и ребенок упал. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сейчас малыш находится в больнице.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

В обстоятельствах травмирования ребенка разбираются следователи.

 
 
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