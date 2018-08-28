На минчан завели уголовные дела за хранение галлюциногенных грибов

Минчанин хранил в квартире 5,18 грамма галлюциногенных грибов и 0,1559 грамма гашиша. На него завели уголовное дело, идет расследование. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



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— Вопреки распространенному мнению, незаконные действия с галлюциногенными грибами, содержащими в своем составе психотропные вещества, влекут за собой уголовную ответственность, — сообщают в ведомстве.

Так, в отношении неработающего минчанина возбудили уголовное дело за то, что тот хранил по месту жительства 5,18 грамма грибов и 0,1559 грамма гашиша. В Московском районе по этому делу проводится предварительное расследование.

Также в Ленинском районе столицы выясняются обстоятельства хранения 28-летней девушкой в квартире 0,41 грамма грибов.

В ходе проведения экспертиз установлено, что плодовые тела изъятых грибов содержали особо опасное психотропное вещество псилоцибин.

В каждом случае следователи выясняют обстоятельства приобретения грибов.