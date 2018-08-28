Минздрав рассказал, почему начал закупать корейскую вакцину

Министерство здравоохранения сегодня на брифинге пояснило ситуацию с южнокорейской вакциной «Эупента», рассказав, что ее закупали из-за сложившейся безвыходной ситуации.

Как пишет «Наша нива», начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская, в 2017 году в Беларуси возникла критическая ситуация, связанная с поставкой некачественных серий вакцины АКДС российского производства: партии вакцин забраковали и вернули поставщику, что грозило срывом национального календаря прививок и даже распространением опасных инфекций.

Минздрав стал искать, где закупить вакцину, но крупные западные компании, к которым обратилась Беларусь, отказали, так как не могли произвести в срок достаточное количество вакцины. После этого ведомство уже начало выбирать между вакцинами производства компаний из Индии, Китая и Южной Кореи, заключив впоследствии контракт на поставку корейской «Эупенты», которая не прошла в Беларуси регистрацию.

Начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Лёгкая заявила, что причиной смерти ребенка из Ганцевичского района была анафилаксия (аллергическая реакция немедленного типа, в случае которой летальный исход был неизбежен.

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан предостерегла от проведения в СМИ и соцсетях антипрививочной кампании. По ее словам, отказ от прививок может привести к снижению коллективного иммунитета и росту числа инфекционных заболеваний.

Напомним, что 13 августа в Ганцевичском районе после плановой прививки умер двухмесячный мальчик. Сегодня также стало известно о смерти четрехмесячной девочки, которая скончалась через сутки после прививки.