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Минздрав рассказал, почему начал закупать корейскую вакцину
29.08.2018 16:22 — Новости Общества | БДГ
Министерство здравоохранения сегодня на брифинге пояснило ситуацию с южнокорейской вакциной «Эупента», рассказав, что ее закупали из-за сложившейся безвыходной ситуации.
Как
Минздрав стал искать, где закупить вакцину, но крупные западные компании, к которым обратилась Беларусь, отказали, так как не могли произвести в срок достаточное количество вакцины. После этого ведомство уже начало выбирать между вакцинами производства компаний из Индии, Китая и Южной Кореи, заключив впоследствии контракт на поставку корейской «Эупенты», которая не прошла в Беларуси регистрацию.
Начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Лёгкая заявила, что причиной смерти ребенка из Ганцевичского района была анафилаксия (аллергическая реакция немедленного типа, в случае которой летальный исход был неизбежен.
Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан предостерегла от проведения в СМИ и соцсетях антипрививочной кампании. По ее словам, отказ от прививок может привести к снижению коллективного иммунитета и росту числа инфекционных заболеваний.
Напомним, что 13 августа в Ганцевичском районе после плановой прививки
Издание "Ежедневник"
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Министерство здравоохранения сегодня на брифинге пояснило ситуацию с южнокорейской вакциной «Эупента», рассказав, что ее закупали из-за сложившейся безвыходной...
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