В Кривске прошло заседание сельского исполнительного комитета

В мероприятии принял участие председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.





В состав президиума также вошли директор КСУП «Кривск» Андрей Зуборев, председатель Кривского сельского Советова депутатов, исполнительного комитета Елена Гарусова и председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева. На заседании сельисполкома рассмотрены вопросы информационно-идеологической составляющей и создания надлежащих условий в КСУП «Кривск», работе профсоюзного движения в области и готовности местной школы к учебному году.

В мероприятии приняли участие идеологи и профсоюзные лидеры предприятий и организаций района.





