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В Гродно директору комбината школьного питания давали взятки, чтобы она не проверяла школы

29.08.2018 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Директора Гродненского комбинатв школьного питания Ленинского района подозревают в получении взяток и хищении. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает Следственный комитет.


Директора задержали 4 июня этого года на рабочем месте при получении взятки в 500 рублей. Деньги женщине принесли заведующие производств школьного питания нескольких средних школ Ленинского района города с просьбой не проводить внеплановые проверки.

Правоохранители установили и задокументировали еще несколько аналогичных фактов получения взяток. За бездействие со стороны руководителя заведующие школьных производств ежемесячно передавали директору комбината от 50 до 150 рублей.

Кроме того, директор систематически давала указания главному бухгалтеру по выдаче материальной помощи подчиненным работникам. При этом они получали только половину от суммы, а вторая половина присваивалась руководителем.

Сначала в отношении женщины было возбуждено 30 уголовных дел, потом они были соединены в одно. Всего директор комбината незаконно получила более восьми тысяч рублей. Сейчас она задержана, а на ее имущество наложен арест.

Расследование продолжается.

 
 
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Сначала в отношении женщины было возбуждено 30 уголовных дел, потом они были соединены в одно.
 
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