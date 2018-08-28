Озелененные территории вокруг стадиона «Динамо» планируют благоустроить ко II Европейским играм. Подробности пишет агентство « Минск-Новости ».



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Заместитель главы администрации Ленинского района Николай Строк сообщил, что зеленые зоны на пересечении улиц Кирова и Свердлова, улиц Кирова и Ленина, а также Ляховский сквер планируется благоустроить.

Все объекты ожидает комплексное благоустройство. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Также на территории Ленинского района продолжается благоустройство парка 40-летия Октября.