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Территорию возле "Динамо" благоустроят к Европейским играм
29.08.2018 16:56 — Новости Общества | Tut.by
Озелененные территории вокруг стадиона «Динамо» планируют благоустроить ко II Европейским играм. Подробности пишет агентство «
Заместитель главы администрации Ленинского района Николай Строк сообщил, что зеленые зоны на пересечении улиц Кирова и Свердлова, улиц Кирова и Ленина, а также Ляховский сквер планируется благоустроить.
Все объекты ожидает комплексное благоустройство. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Также на территории Ленинского района продолжается благоустройство парка 40-летия Октября.
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Также облагородят сквер около стадиона.
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