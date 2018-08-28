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Белгосцирк устраивает день открытых дверей
29.08.2018 16:53 — Новости Общества | Tut.by
8 сентября в течение всего дня в Белгосцирке пройдет День открытых дверей. Об этом сообщается на
День открытых дверей совпадает с Днем города и приурочен 60-летию Белгосцирка.
Всех желающих приглашают с 12 до 19 часов поднять гири силачей, потрогать полотна воздушных гимнастов и рассмотреть реквизит эквилибристов, клоунов и дрессировщиков.
Также в цирке в этот день пройдет мастер-класс по жонглированию, будет интерактив как для детей, так и взрослых, общение с артистами.
Как нам пояснили в цирке, мероприятие будет проходить не за кулисами и не на арене, а в холле. Вход свободный, без предварительных записей.
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Мы узнали, пустят ли на арену и что там можно посмотреть.
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