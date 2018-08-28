Белгосцирк устраивает день открытых дверей

8 сентября в течение всего дня в Белгосцирке пройдет День открытых дверей. Об этом сообщается на странице цирка.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

День открытых дверей совпадает с Днем города и приурочен 60-летию Белгосцирка.

Всех желающих приглашают с 12 до 19 часов поднять гири силачей, потрогать полотна воздушных гимнастов и рассмотреть реквизит эквилибристов, клоунов и дрессировщиков.

Также в цирке в этот день пройдет мастер-класс по жонглированию, будет интерактив как для детей, так и взрослых, общение с артистами.

Как нам пояснили в цирке, мероприятие будет проходить не за кулисами и не на арене, а в холле. Вход свободный, без предварительных записей.