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"Фри-пригодная" бульба. В Толочине вырастили новый для Беларуси сорт картошки

29.08.2018 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Толочине впервые более 100 гектаров земли отдали под специальный сорт, который пойдет на производство картофеля фри. Несколько лет шли научные исследования, какой из белорусских сортов идеально подходит для быстрой жарки. Новый бренд называется «Лель».

Большие продолговатые клубни — именно такого урожая ждали в Толочине. Сажали этот сорт картофеля самым первым в мае, а убирать будут последним — чтобы набралось необходимое количество крахмала и микроэлементов.

— По всем физико-химическим свойствам он соответствует тому сырью, из которого будем производить картофель фри. Мы вышли на «фри-пригодный» сорт, — говорит директор Толочинского консервного завода Анатолий Анюховский.

Выращиванием картофеля активно занялись в Толочине в 2002 году. Сначала стояла задача собрать максимально возможный урожай (с учетом погоды на севере). Затем решали, как овощ хранить. И вот новый этап в развитии — переработка. На пустыре заложили первые опоры будущего цеха по быстрой заморозке картофеля фри. Новое производство планируют создать за полгода.

Отечественный картофель фри Толочин предложит покупателям уже будущей весной. А опытом, уверены на заводе, заинтересуются и другие сельскохозяйственные производители страны. Секреты готовы раскрывать.

 
 
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Несколько лет шли научные исследования, какой из белорусских сортов идеально подходит для быстрой жарки. Новый бренд называется "Лель".
 
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