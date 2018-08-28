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Призвание — быть учителем

29.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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 Призвание — быть учителем
Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в тоже время она является не самой легкой. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И счастливы те школьники, кому встретится учитель, умеющий принести в класс увлеченность, знания, зарядить всех своей энергией. Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества — большие знания и большое сердце. Этими качествами и обладает Людмила Васильевна Крышнева, учитель русского языка и литературы Рясненской средней школы. Сам бог вдохнул в нее дар — учить детей, дарить им открытия. Людмила Васильевна одна из тех, кто может найти подход к учащимся, сохранить дисциплину в классе, применяя свою мудрость и обаяние. У нее есть все, что присуще настоящему педагогу: ум, чуткость, терпение, талант, душевная теплота и внешняя красота. Это человек неиссякаемой энергии. Представителем этой замечательной профессии Людмила Васильевна является многие годы, а точнее — 37 лет.
С самого раннего детства будущий педагог уже знала, что будет учить детей. С пяти лет научилась читать, а в шесть — пошла в школу, хотя в то время детей на обучение отправляли с семи лет. Моя собеседница рассказала, что в детстве, когда, во дворе собиралась ребятня, они играли в школу, а ей всегда доставалась роль учителя и эта роль ей нравилась. Поэтому выбор в профессии был однозначный — учить детей. Восьмилетку будущий педагог закончила с похвальным листом, затем была учеба в педагогическом училище, затем в институте.
Девиз опытного педагога — обучая других, учиться самому. Людмила Васильевна считает: учитель должен сам постоянно совершенствоваться, чтобы быть интересным для учеников. В своей работе она применяет новые подходы и методики, использует компьютерные технологии при подготовке тестовых заданий, учит грамотно писать, пользоваться алгоритмами. Никогда не считаясь со временем, каждому учащемуся уделяет внимание, старается, чтобы дети обладали грамотностью. Старания и заинтересованность в этом дают свои результаты. Педагог готовит своих учеников к централизованному тестированию, и они имеют неплохие результаты, самый высокий из которых — 88 баллов. За одиннадцать лет ученики Людмилы Васильевны завоевали 44 диплома в олимпиадном движении, 35 наград имеют в творческих конкурсах по русскому языку и литературе. Класс, где опытный педагог является классным руководителем, участвуя в общешкольном конкурсе, не единожды завоевывал звание «Самый лучший класс». Сама Людмила Васильевна является обладателем 29 наград — это Почетные грамоты, Благодарственные письма областного и районного значения. Но самой главной наградой учитель считает благодарность своих учеников и выпускников.
Главным в отношении ученика и учителя мудрый педагог считает равенство, партнерство, взаимопонимание, тогда у детей будет желание и интерес работать сообща. Отличное знание предмета, мастерство и эрудиция такого учителя высоко ценятся учениками, они благодарны Людмиле Васильевне за полученные знания и просто за душевную теплоту, которую она отдает детям.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, художник — в картинах, учитель — в мыслях и поступках детей. От всей души хочется пожелать Людмиле Васильевне, чтобы успехи ее учеников умножались, а работа приносила удовлетворение.
Людмила СВИРИДЕНКО
Фото из личного архива
 
 
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