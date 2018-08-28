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Конкурс детских и молодежных проектов «Энергомарафон-2018» стартует в Беларуси

29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет о проведении в 2018/2019 учебном году XII Республиканского конкурса детских и молодежных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2018».

Конкурс детских и молодежных проектов «Энергомарафон-2018» стартует в Беларуси

Конкурс проводится в номинациях «Проект практических мероприятий по энергосбережению», «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов», «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов», «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования». Отборочные этапы «Энергомарафона» пройдут в каждой области и Минске с подведением итогов в январе-феврале 2019 года. Заключительный этап состоится в Гродно в марте-апреле будущего года. Республиканский конкурс нацелен на формирование у детей и молодежи активной социальной позиции по рациональному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде. «Энергомарафон» также направлен на выявление и распространение эффективного опыта учреждений образования по организации энергосбережения.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет о проведении в 2018/2019 учебном году XII Республиканского конкурса...
 
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