|
Конкурс детских и молодежных проектов «Энергомарафон-2018» стартует в Беларуси
29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет о проведении в 2018/2019 учебном году XII Республиканского конкурса детских и молодежных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2018».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет о проведении в 2018/2019 учебном году XII Республиканского конкурса...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)