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В Пинске разыскивают пропавших без вести мать с трехлетним сыном

29.08.2018 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске разыскивают 38-летнюю россиянку Елену Богатко с трехлетним сыном Марком, сообщает милиция региона.


Фото: УВД

28 августа около 12.00 они ушли из дома в Пинске в неизвестном направлении. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Богатко Елена Владимировна: рост 160−174 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб по высоте средний, брови по форме дугообразные, глаза карие, нос прямой, губы средней толщины, подбородок вертикальный, уши овальной формы, волосы прямые, окрашены в светлый тон.

Была одета: кепка черного цвета, куртка темного цвета, брюки красного цвета, разноцветная рубашка, черные кроссовки.

Богатко Марк Иванович: худощавого телосложения, лицо треугольное, лоб высокий, брови по форме прямые, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, подбородок вертикальный, уши круглой формы, волосы вьющиеся, цвет волос светло-русый, размер обуви до 35.

Был одет: шапка черного цвета, спортивные штаны серого цвета, свитер серого цвета, кроссовки синего цвета.

Телефоны для связи: 80 165 322 001, 80 165 317 939, 375 296 708 966, 102.

 
 
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28 августа около 12.00 они ушли из дома в Пинске в неизвестном направлении.
 
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