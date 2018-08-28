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Над чем работаете? Готовьте топливо заранее

29.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Октябрьский филиал КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо» начал свою деятельность с 1 сентября 1986 года. Первым директором на протяжении более 14 лет был Борис Глозман, затем коллектив возглавлял Виктор Киселев, и последние 12 лет – Анатолий Станиславчик.

В настоящий момент директором гортопа является Виктор Москальков, который работает в этой должности совсем недавно, но на самом предприятии с 1995 года, вначале был водителем, затем долгое время – инженером. Кроме него, в гортопе трудятся 9 человек: главный бухгалтер Динаида Цагельник, экономист Анастасия Таргонская, кладовщик Жанна Склярова, станочники Андрей Белянинов и Сергей Киселев, сторожа Изабелла Хачатрян, Надежда Нестеренко, Павел Салович, тракторист Денис Навиченок.

Основная функция Октябрьского филиала КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо» – реализация торфяных брикетов и дров населению, организациям и предприятиям района. Так, за 6 месяцев 2018 года было продано 175,9 тонн торфобрикетов и 753,7 м3 дров. К уровню прошлого года это 270 и 90,7%, соответственно. Рентабельность составила +0,56%.

— Наше предприятие уже долгое время обеспечивает топливом население Октябрьского района. Большой спрос у жителей по-прежнему как на дрова, так и на торфобрикеты. Уже совсем скоро наступит отопительный сезон. Многие люди готовятся к нему заранее, но есть и такие, которые все делают в последний момент. В связи с этим возникают некоторые проблемы. Так вот, чтобы этого не было, нужно запасаться топливом уже сейчас. Мы реализуем колотые и пиленые дрова смешанных пород. Участникам Великой Отечественной войны и одинокопроживающим инвалидам I и II групп предоставляем скидки – это 50% от стоимости дров,  — говорит директор предприятия Виктор Москальков.

Долгое время в Октябрьском гортопе работали те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, то есть ветераны предприятия: Тамара Викторовна Шенец, Валентина Григорьевна Сухая, Мария Ивановна Стефанович, Александр Иванович Омельянович, Анатолий Адамович Леванович. Их, а также всех коллег с наступающим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – поздравил директор предприятия Виктор Москальков.

— Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, а нашим клиентам всегда оставаться с нами на протяжении долгого времени.

Оксана Борсук. Фото автора.

 
 
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  Октябрьский филиал КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо» начал свою деятельность с 1 сентября 1986 года. Первым директором на протяжении более 14 лет был...
 
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