Служба в армии – почетная обязанность гражданина Республики Беларусь

С 1 августа 2018 года в Октябрьском районе Гомельской области начался очередной призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Республики Беларусь.

Служба в армии – важный этап в биографии каждого мужчины. Это хорошая школа жизни, где крепнут физически и духовно, учатся управлять боевой техникой и оружием, где обретаются навыки сплоченности и чувство ответственности в солдатском коллективе. Это возможность для молодых людей выполнить священный долг и научиться защищать свою Родину, своих близких.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» военная служба заключается в непосредственном исполнении гражданами воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) в составе Вооруженных Сил и других воинских формирований. Воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к несению воинской службы, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, политических и иных убеждений.

В настоящее время в Октябрьском районе подлежат вызову в обособленную группу (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов на мероприятия по призыву 95 граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не состоящих в запасе.

Всем призывникам, вызываемым на данное мероприятие, призывные комиссии принимают одно из решений:

— о призыве на срочную военную службу или службу в резерве;

— о замене воинской службы на альтернативную службу;

— об отказе в замене воинской службы на альтернативную службу и призыве на срочную военную службу или службу в резерве;

— о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу, службу в резерве;

— об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и зачислении в запас; о зачислении в запас;

— об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и исключении с воинского учета.

В случае уклонения граждан от призыва на срочную военную службу, службу в резерве призывные комиссии принимают решение о направлении соответствующих материалов прокурору по месту жительства этих граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Для принятия призывной комиссией одного из вышеуказанных решений призывник обязан явиться в обособленную группу (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов, пройти медицинское освидетельствование (обследование) либо предоставить все необходимые подтверждающие документы, дающие право на отсрочку.

К сожалению, не все граждане, подлежащие вызову на мероприятия по призыву, выполняют установленные требования.

Так, в результате начатых мероприятий по призыву из 95 граждан, подлежащих вызову на мероприятия по призыву, изначально не прибыли – двое: Железняк Дмитрий Юрьевич и Цвелый Александр Вадимович.

Во избежание привлечения к ответственности молодым людям необходимо прибыть в обособленную группу (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов, пройти медицинское освидетельствование либо предоставить подтверждающие документы.

Если кому-либо известно о местонахождении указанных граждан, просьба сообщить в обособленную группу (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов по тел. (802357) 2-30-25 или 5-42-59.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве и выезжающие с места жительства в период проведения призыва на срок более одного месяца, должны лично сообщить об этом в обособленную группу (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов.

Необходимо отметить, что в отношении призывников, не явившихся по повестке на мероприятия по призыву, будут приняты решения районной призывной комиссии о передаче материалов в прокуратуру для возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 435 УК РБ, которая предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

К административной ответственности привлекаются призывники за неявку в обособленную группу (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов без уважительной причины либо за нарушения правил воинского учета, предусмотренных ст. 25.1-25.4, 25.8 КоАП.

Поэтому сегодня хочется обратить внимание всех молодых людей, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве, на необходимость соблюдения законодательства Республики Беларусь, чтобы из категории призывника не превратиться в категорию правонарушителя.

Василий Семитко, ведущий специалист обособленной группы (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов.