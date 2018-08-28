Охрана леса от пожаров





Лесные пожары справедливо считаются во всем мире одними из крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Следствием пожаров является снижение качественного и породного состава лесного фонда, экологических функций лесов, трансформация территорий, покрытых лесом, а также частичная или полная гибель насаждений. Ежегодно происходящие в США, Турции, Греции лесные пожары охватывают все большие и большие территории, покрытые лесом, а на борьбу с ними привлекаются огромные человеческие и материальные ресурсы.

В связи с этим предупреждение и тушение лесных пожаров является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед государственной лесной охраной Республики Беларусь.

Чаще всего лесные пожары возникают:

по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха либо проведения работ;

вследствие игры детей с огнем;

при сжигании мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса;

от сельскохозяйственных палов.

В редких случаях виноваты естественные причины:

удар молнии;

самовозгорание торфяника.

Что может сделать каждый?

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша беспечность не стала причиной лесного пожара, строго соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах.

В пожароопасный сезон (пожароопасный сезон — часть календарного года, в течение которого возможно возникновение лесного пожара) запрещается:

разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой (допускается разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, гриль, газовых плит и т.п.) на обустроенных площадках окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков, по миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления);

оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки и др.);

применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные ЛВЖ и ГЖ или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях; использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию ЛВЖ и ГЖ, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

незаконно выжигать сухую траву на землях лесного фонда;

хранить на противопожарных разрывах и заслонах, минерализованных полосах и т.п. лесопродукцию (древесину и пр.).

Что предпринять при лесном пожаре?

Граждане, пребывающие на территории лесного фонда, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случаях возникновения лесного пожара — обеспечивать оповещение государственной лесной охраны и оказывать содействие в его тушении.

При посещении лесного фонда обращать внимание на информационные аншлаги, на которых указаны телефоны ближайших лесничеств, лесхозов. При отсутствии информационных аншлагов нужно обратиться в службу спасения 101 или 112, которая имеет возможность оперативно проинформировать органы Министерства лесного хозяйства. После передачи сообщения о лесном пожаре, при мелких возгораниях лесного фонда, принять возможные меры по предотвращению распространения огня и тушению пожара.

Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов

Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках – влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах

Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Октябрьский РОЧС