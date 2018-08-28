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Охрана леса от пожаров
29.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Лесные пожары справедливо считаются во всем мире одними из крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Следствием пожаров является снижение качественного и породного состава лесного фонда, экологических функций лесов, трансформация территорий, покрытых лесом, а также частичная или полная гибель насаждений. Ежегодно происходящие в США, Турции, Греции лесные пожары охватывают все большие и большие территории, покрытые лесом, а на борьбу с ними привлекаются огромные человеческие и материальные ресурсы.
В связи с этим предупреждение и тушение лесных пожаров является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед государственной лесной охраной Республики Беларусь.
Чаще всего лесные пожары возникают:
В редких случаях виноваты естественные причины:
Что может сделать каждый?
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша беспечность не стала причиной лесного пожара, строго соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах.
В пожароопасный сезон (пожароопасный сезон — часть календарного года, в течение которого возможно возникновение лесного пожара) запрещается:
Что предпринять при лесном пожаре?
Граждане, пребывающие на территории лесного фонда, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случаях возникновения лесного пожара — обеспечивать оповещение государственной лесной охраны и оказывать содействие в его тушении.
При посещении лесного фонда обращать внимание на информационные аншлаги, на которых указаны телефоны ближайших лесничеств, лесхозов. При отсутствии информационных аншлагов нужно обратиться в службу спасения 101 или 112, которая имеет возможность оперативно проинформировать органы Министерства лесного хозяйства. После передачи сообщения о лесном пожаре, при мелких возгораниях лесного фонда, принять возможные меры по предотвращению распространения огня и тушению пожара.
Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов
Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках – влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.
Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах
Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.
Октябрьский РОЧС
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Лесные пожары справедливо считаются во всем мире одними из крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Следствием пожаров является снижение...
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