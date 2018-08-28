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Гиподинамия: что делать, если нечего делать?

29.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Гиподинамия: что делать, если нечего делать?

Жизнь современного человека, конечно, стала более комфортной и удобной, чем раньше. Технический прогресс заметно облегчил нам жизнь: транспорт, который нас довозит до нужного места, бытовая техника, которая все делает за нас. Нам даже не надо напрягать свое тело, чтобы что-то сделать – достижения технического прогресса все делают за нас. Таким образом, наше тело, которое большую часть времени находится в спокойствии, начинает терять свою легкость и гибкость. Хорошая новость: борьба с гиподинамией возможна, если вы готовы немного изменить обстановку и бытовые привычки.

Иной раз выполнить и даже перевыполнить норму физической активности помогает сама планировка квартиры. Подиумы, ступени, длинные коридоры и изолированные комнаты – те самые спорные особенности интерьера, которые усложняя планировку, одновременно позволяют держать тело в тонусе.

Никогда не разговаривайте по телефону сидя/лежа – старайтесь ходить. Это отлично работает в офисе, но можно попробовать и дома.

У вас крошечная квартира и «некуда ходить»? Когда вы гладите, стоите у плиты, чистите зубы – делайте приставные шаги, приплясывайте. Включите упражнения в быт: пока кофе закипает, можно сделать пять приседаний.

Заведите специальное «неудобное» место для зарядки телефона. Пусть вам приходится вставать каждый раз, когда пришла sms.

По тому же принципу работает и реальная гимнастика на работе при сидячем образе жизни: пройдитесь ногами до бухгалтерии, помогите разгрузить товар, обедайте в дальнем кафе. В общем, всякий раз заставляйте себя двигаться больше.

Кроме пеших прогулок держать тело в тонусе помогает частая смена поз.

Если на кухне есть стойка или остров, за ними можно работать стоя – замечено, что в таком положении проще думать и писать.

Домашняя работа – лучшее средство от гиподинамии. Поэтому оптимизацию шкафов не стоит превращать в смысл жизни: иногда полезнее наводить в них порядок время от времени. Тем более что организация хранения сродни акту медитации: методично складывая футболки и подбирая пару для каждого носка, вы не только двигаетесь, но и приводите мысли в порядок.

Пылесосьте сами. Воспринимайте это не как повинность или время, потраченное впустую. За десять минут вы потратите 70 ккал, если будете мыть полы шваброй, 110 ккал – если почистите вручную ванну и раковину, около 80 ккал – если вытрете пыль с мебели. Если ваша уборка длится больше десяти минут, то это уже тренировка.

По возможности (если для этого есть минимальные навыки) выполняйте мелкий ремонт по дому. Красьте, клейте, прибивайте. Конечно, это не так интересно, как вечер перед телевизором, но, как минимум, разнообразит семейные будни.

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

 

 
Теги: Новости
 
 
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Жизнь современного человека, конечно, стала более комфортной и удобной, чем раньше. Технический прогресс заметно облегчил нам жизнь: транспорт, который нас довозит...
 
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