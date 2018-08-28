"Это непредсказуемо и непредотвратимо". Медики о вероятной причине смерти ребенка в Ганцевичах

Вероятная причина смерти ребенка в Ганцевичском районе — анафилаксия. При этом развитие такой ситуации было непредсказуемым и непредотвратимым, а нежелательные реакции могут быть на любые лекарства. Об этом сегодня на брифинге в Минздраве рассказала Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава.



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— Министерство здравоохранения Беларуси выражает озабоченность публикациями и заявлениями в средствах массовой информации, в которых освещаются вопросы организации вакцинопрофилактики, регистрации и закупки вакцин в стране. Поводом для массового обсуждения стала смерть ребенка в Ганцевичском районе после проведения плановой вакцинации согласно национальному календарю прививок. Министерством была создана комиссия по факту гибели ребенка, проведена оценка качества оказания медицинской помощи. Случай рассмотрен на лечебно-контрольном совете министерства. Комиссия пришла к заключению, что вероятной причиной критического состояния, приведшего к смерти ребенка явилась анафилаксия, развившаяся вследствие патологической реакции на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство, что требует дополнительного уточнения после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, — отметила Людмила Легкая.

Она рассказал, что развитие такой ситуации с ребенком в Ганцевичском районе было непредсказуемым, а летальный исход в связи с молниеносным течением был непредотвратим.

— Объем и порядок оказания экстренной медицинской помощи ребенку на всех этапах соответствовал тяжести его состояния, выставленному диагнозу и осуществлялся в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения. — заявила она.

Людмила Легкая от имени Минздрава выразила искренние соболезнования семье в связи с постигшей утратой и смертью ребенка.

— Не установлено комиссией нарушений температурного режима при транспортировке и хранении вакцин указанных серий. По результатам расследования ситуации фактов косвенно и прямо подтверждающих нарушение техники введения вакцин и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований выявлено не было. Продолжается работа других компетентных органов по расследованию факта смети ребенка, — сказал она.

«На прививки и лекарства могут быть любые нежелательные реакции»

Людмила Легкая рассказала, что на введение вакцин и употребление лекарств могут быть любые нежелательные реакции.

— Поствакцинальные осложнения — это стойкие изменения в организме прививаемого, которые произошли после введение прививки. В этом случае нарушения являются длительными, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут за собой разнообразные нарушения здоровья человека. В количественном выражении такие осложнения возникают достаточно в большом диапазоне. По большинству источников это от 1 случая на 50 тысяч введений до одного на миллион. Если говорить о развитии осложнений на введение вакцины против «коклюша-дифтерии-столбняка», то частота составляет около 1 случая на 750−800 тысяч. К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной, они все обладают определенной степенью реактогенности (свойство вакцины вызывать реакции и осложнения. — Прим. TUT.BY), которая ограничена нормативной документацией на эти препараты, — сказала она.

Несмотря на возможные осложнения при введении вакцин, медики все равно признают их преимущества. Ведь если не прививаться, то появляется очень высокий риск заболеть.

Почему важно прививаться?

Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, рассказала о том, к чему может привести отказ от прививок. Например, год назад специалист столкнулась с ситуацией, когда на лечение поступил ребенок с острым гепатитом В. От мамы с носителем антигена HBsAg ему передалась болезнь и развился фульминантный гепатит. Ребенок был в очень тяжелой ситуации.

— Гемофильная инфекция, которая чаще всего опасна для детей до 5 лет, протекает тяжело, в виде сепсиса, менингита. Буквально недавно весной был перевод в детскую инфекционную больницу из Бреста ребенка с гемофильной инфекцией. Она вакциноуправляемая, и все врачи задавали вопрос, почему ребенку нельзя было сделать прививку. Ребенок стал инвалидом, удалена конечность, острая почечная недостаточность.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава, отметила, что антивакцинальная кампания, которая сейчас развилась, может привести к очень неблагоприятным последствиям.

— На протяжении последних десятилетий различные антивакцинальные кампании приводили к тому, что резко снижался коллективный иммунитет против тех или иных инфекционных заболеваний. А это приводило к росту инфекционных заболеваний. Десятки людей умирали. В 1995−1996 годах в нашей стране антивакцинальная кампания привела к тому, что охват прививками против «дифтерии-столбняка» уменьшился до 60−70%. В эти годы люди у нас тяжело переносили дифтерию. В 1995 году у нас заболело 552 человека, погибло 22 человек, из них 6 детей. В Украину в 2018 году вернулась дифтерия, там зарегистрировано уже 8 случаев и 5 из них — в одной семье, где люди не были вакцинированы, — сказала она.

Напомним, трагедия в Ганцевичском районе произошла 13 августа. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция). На данный момент приостановлено применение двух серий указанных вакцин до момента выполнения всех необходимых расследований. Это значит, что этими вакцинами продолжают прививать, но не используют именно те серии, которые вводили ребенку в Ганцевичском районе.

Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Ввоз вакцины «Эупента» Минздрав объяснил тем, что предупреждал развития чрезвычайной ситуации, возникновения вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью обеспечения национального календаря профилактических прививок.

Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил , что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

С другой стороны, представитель ВОЗ в Беларуси отметил , что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна. Специалисты также объяснили , почему в Беларуси детей можно прививать пока незарегистрированной у нас вакциной «Эупента».

Сейчас СК проверяет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе. Специалисты собирают информацию о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. Также следователи проверяют опубликованную в СМИ информацию о вакцинации в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин.