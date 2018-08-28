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Общая сумма приза - 50 тысяч. Social Weekend принимает заявки с идеями, способными изменить мир
29.08.2018 18:45 — Новости Общества | Tut.by
До 30 сентября Двенадцатый конкурс социальный проектов Social Weekend принимает заявки с идеями, способными изменить мир. Лучшие из них получат финансовую поддержку — в сумме на более чем 50 тысяч рублей. Идеи могут быть связаны с культурой, медициной, IT, экологией, инфраструктурой, образованием и многим другим.
Чтобы стать участником, необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте конкурса —
— Хотелось бы видеть в числе заявок больше конкурентоспособных проектов из регионов в совершенно разных областях — культура, медицина, IT, экология, дети и родители, инфраструктура, — подчеркивает организатор конкурса, соучредитель местного социального фонда «Добра» Александр Скрабовский. — На этапе приема заявок нам важно видеть, насколько глубоко человек разбирается в существующей проблеме, понимать его мотивацию заниматься ее решением. Главный совет, который могу дать будущим конкурсантам, — не стоит откладывать все на последний день и надеяться только на удачу. Готовьтесь заранее, поговорите с теми, кто как и вы заинтересован в проекте, а затем — дерзайте. Начните менять мир к лучшему, а Social Weekend поможет.
Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый — это народное голосование. По его результатам 20 идей пройдут в ¼ финала и еще двадцать выберет жюри — менторы и эксперты, которые в последующем будут обучать конкурсантов проектному менеджменту, работе в команде, маркетингу, продвижению в соцсетях, а также другим навыкам, необходимым для обеспечения устойчивости проекта.
По результатам обучения в полуфинал пройдет только половина проектов. Внимание меценатов и место в финале получат самые мотивированные из них — те, которые проделают более значимую работу во время обучения и смогут обосновать необходимость финансовых вложений в свой проект.
Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше пяти лет. За это время в нем участвовали более 2000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend — открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку на более чем на 250 000 $ в эквиваленте.
Среди таких проектов — поисково-спасательный отряд «Ангел», фестиваль усыновителей «Родные люди», учреждение по социальной адаптации детей-сирот «
Подать заявку прямо сейчас можно по ссылке
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До 30 сентября Двенадцатый конкурс социальный проектов Social Weekend принимает заявки с идеями, способными изменить мир. Лучшие из них получат финансовую поддержку на...
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