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О снятии запрета на посещение лесного фонда

29.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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О снятии запрета на посещение лесного фонда Борисовского района

На основании статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. №70, и в связи со снижением класса пожарной опасности в результате выпадения осадков на территории Борисовского района Борисовский районный исполнительный комитет решил:

  1. Признать утратившим силу решение Борисовского районного исполнительного комитета от 9 августа 2018 г. №1301 «О запрете на посещение лесного фонда Борисовского района».
  2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского районного исполнительного комитета (Кузнецова Н.В.) разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Борисовского районного исполнительного комитета.
  3. Редакции газеты «Единство» (Протасевич В.Н.) обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Адзінства».
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Борисовского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель  Г.И. ДЕНГАЛЕВ

Исполняющий обязанности управляющего делами

О.В. ИЛЬЮШЕНОК

 
 
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Решение Борисовского районного исполнительного комитета от 27 августа 2018 года №1424
 
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