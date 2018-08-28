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Народ против. Мингорисполком сообщил почему не будут переименовывать станцию метро "Плошча Леніна"

29.08.2018 19:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Минский городской исполнительный комитет ответил на обращение минчан, просивших власти переименовать станцию метро «Плошча Леніна» в «Плошчу Незалежнасці». Ответ ведомства размещен на сайте petitions.by.

Как следует из письма, предложение о переименовании рассмотрела комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска. Прежде чем принимать окончательное решение, комиссия через СМИ поинтересовалась мнением горожан на этот счет.

— У камісію паступіла звыш 40 лістоў з меркаваннямі па гэтым пытанні. У 31 лісце (у тым ліку былі калектыўныя звароты) меркаванні супраць пераймевання станцыі метро «Плошча Леніна», — сообщает ведомство и поясняет, что, с учетом «неоднозначных мнений жителей города», метрополитену предложено сохранить существующее название станции.

9 августа на petitions.by была размещена петиция с просьбой переименовать станцию метро «Плошча Леніна» в «Плошчу Незалежнасці». Как указывали ее авторы, наименование станции не соответствует площади, на которой она расположена, что создает путаницу для туристов и гостей города, а Владимир Ульянов (Ленин) не является значимой фигурой белорусской истории.

— Трэба выправіць гэтую памылку і зрабіць назву станцыі карэктнай і тапанімічна правільнай, — писали авторы обращения.

Петиция собрала 155 подписей.

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом "неоднозначных мнений жителей города", метрополитену предложено сохранить существующее название станции.
 
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