Минский городской исполнительный комитет ответил на обращение минчан, просивших власти переименовать станцию метро «Плошча Леніна» в «Плошчу Незалежнасці». Ответ ведомства размещен на сайте petitions.by.

Как следует из письма, предложение о переименовании рассмотрела комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска. Прежде чем принимать окончательное решение, комиссия через СМИ поинтересовалась мнением горожан на этот счет.

— У камісію паступіла звыш 40 лістоў з меркаваннямі па гэтым пытанні. У 31 лісце (у тым ліку былі калектыўныя звароты) меркаванні супраць пераймевання станцыі метро «Плошча Леніна», — сообщает ведомство и поясняет, что, с учетом «неоднозначных мнений жителей города», метрополитену предложено сохранить существующее название станции.

9 августа на petitions.by была размещена петиция с просьбой переименовать станцию метро «Плошча Леніна» в «Плошчу Незалежнасці». Как указывали ее авторы, наименование станции не соответствует площади, на которой она расположена, что создает путаницу для туристов и гостей города, а Владимир Ульянов (Ленин) не является значимой фигурой белорусской истории.

— Трэба выправіць гэтую памылку і зрабіць назву станцыі карэктнай і тапанімічна правільнай, — писали авторы обращения.

Петиция собрала 155 подписей.