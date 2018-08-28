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Ферма — территория чистоты

29.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Ферма — территория чистоты

В том, что работу по наведению порядка и благоустройству на территориях населенных пунктов Катковского сельсовета пока нельзя назвать достаточной, на прошедшей неделе убедилась мобильная группа во время очередного санитарного рейда. Вместе с начальником отдела землеустройства Глусского райисполкома Вячеславом Асташевичем, начальником районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонидом Василевским и помощниками врача-гигиениста райЦГЭ Татьяной Жуковской и Ириной Никитиной чистоту сельских просторов оценивала и корреспондент районки. В этот день смотровая комиссия повторно проверила санитарное состояние территорий частных домовладений, а также уделила особое внимание сельхозорганизациям.

В самом начале порадовали положительные примеры. Для заведующей молочнотоварной фермой «Берёзовка» Валентины Трибуш, как для ответственного руководителя, соблюдение порядка на ферме — закон. Здесь чувствуется заботливая хозяйская рука: территория фермы окошена, в молочных комнатах и бытовках чисто и светло, чистота и порядок в коровниках и возле домиков для телят, есть запас кормов. Ремонта требуют стены и пол в бытовом помещении, но в целом видно, что здесь заботятся о комфортных условиях труда рабочих и содержании животных.

Устранили ранее выявленные нарушения работники молочнотоварной фермы в Слободке. Теперь ее территория окошена, в надлежащем состоянии находятся контейнеры для твердых бытовых отходов. Радуют глаз выкрашенные домики для молодняка, чистые бытовые помещения, есть даже клумбы с цветами.

Еще одной остановкой проверяющих стал комплекс по откорму крупного рогатого скота в поселке Птичь. Территория дворов, контейнеров для ТБО, коровника ухоженная. А вот в доме животновода требуют ремонта ступеньки крыльца, в одном месте протекает крыша, в помещениях давно не проводилась уборка. И если для крыльца и крыши необходимы денежные затраты, то для наведения чистоты нужно всего лишь желание видеть порядок вокруг себя и немного усилий.

Проезжая по проблемным адресам частных домовладений, участники рейда пришли к выводу, что так называемый мусорный вопрос в большинстве случаев остался нерешенным: на ранее взятых на заметку местах были обнаружены всё те же «неумирающие» свалки. Скорее всего, это дело рук тех, у кого не заключен договор на вывоз бытового мусора. Разве найдешь виновного? Теперь за людскую безответственность придется отвечать сельской власти. «Председатель сельисполкома должен проводить профилактические беседы с людьми, вместе с сотрудником «Жилкомхоза» дойти до каждого жителя, призывая заключить договор на вывоз ТБО, тогда, возможно, и порядка на земле станет больше», — считает помощник врача-гигиениста райЦГЭ Татьяна Жуковская. И сделать это придется, тем более что сейчас в области и районе проходит месячник по наведению порядка.

Зафиксировала комиссия на фото и в блокнот в день проверки и новые факты бесхозяйственности. Так, к примеру, несвоевременно вывозится мусор с площадок временного складирования возле кладбища в п. Птичь, свалки бытового мусора появились в Замосточье и по улице Молодёжной в Берёзовке. Что с этим делать? Предупреждать, штрафовать, убирать.

Несмотря ни на что, в очередной раз хочется верить, что положительных примеров благоустройства территорий и добросовестных хозяев будет больше. Давайте жить чисто и красиво!

А. АВТУХОВА

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В том, что работу по наведению порядка и благоустройству на территориях населенных пунктов Катковского сельсовета пока нельзя назвать достаточной, на прошедшей...
 
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